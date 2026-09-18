Asesinan a mujer y su chofer en ataque armado en Tecalitlán, Jalisco

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Ataque armado en Tecalitlán. Foto: Uno TV

Una mujer comerciante y un hombre que trabajaba como su chofer fueron asesinados durante un ataque armado registrado en Tecalitlán, Jalisco. Una niña de aproximadamente seis años que viajaba en el asiento trasero del vehículo resultó ilesa.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que ya investiga la agresión. De acuerdo con los primeros datos, las víctimas presuntamente se dirigían hacia Jilotlán de los Dolores cuando fueron interceptadas.

Ataque armado en Tecalitlán: víctimas viajaban en camioneta

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, explicó que la mujer y el hombre no eran pareja y que él se desempeñaba como chofer de la comerciante. Agregó que las víctimas eran originarias de Tecalitlán y que, aparentemente, la mujer tenía un negocio en ese municipio.

Más bien el hombre era el chófer que iba a trasladar a la señora.

Según el reporte oficial, los agresores interceptaron el vehículo y dispararon directamente contra sus ocupantes. La mujer y el chofer murieron en el lugar a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego.

Niña de seis años sobrevive al ataque armado

Después del reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio y localizaron a una niña de aproximadamente seis años en la parte trasera de la camioneta. La menor sobrevivió a la agresión y resultó ilesa. Posteriormente, las autoridades iniciaron el proceso correspondiente para entregarla a sus familiares.

Ataque armado en Tecalitlán. Foto: Uno TV

Mientras tanto, agentes de la Fiscalía de Jalisco acordonaron la zona para preservar los indicios y realizar las primeras investigaciones. A su vez, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevaron a cabo el procesamiento de la escena y trasladaron los cuerpos al anfiteatro para practicarles la necropsia de ley.

Por ahora, la carpeta de investigación permanece abierta. Las autoridades buscan establecer quiénes participaron en el ataque y determinar el móvil de la agresión.

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