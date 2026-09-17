Localizan sin vida a Karla, estudiante de Medicina desaparecida en Zapopan

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Karla, estudiante desaparecida. Foto: Elizabeth Rivera

La titular de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, confirmó el hallazgo sin vida de Karla Margarita Pérez Jiménez , una joven de 22 años y estudiante de Medicina, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 15 de septiembre.

Durante una rueda de prensa de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la vicefiscal detalló las acciones de búsqueda y el estado actual de las investigaciones en torno a este caso.

Encuentran sin vida a estudiante desaparecida en Zapopan

De acuerdo con Trujillo Cuevas, la Fiscalía estatal tomó conocimiento de la desaparición de la joven la noche del 15 de septiembre. De inmediato, personal ministerial inició los trabajos de búsqueda en coordinación con la comisaría de Zapopan, corporación que apoyó en los rastreos mediante el uso de drones.

Lamentablemente, las labores de búsqueda concluyeron con la localización del cuerpo sin vida de la estudiante en el municipio de Zapopan. La funcionaria confirmó que la víctima era estudiante activa de sexto semestre de la carrera de medicina en la Universidad Cuauhtémoc.

Respecto a las pertenencias de la víctima, la vicefiscal especial informó que el teléfono celular de Karla Margarita ya se encuentra asegurado y a disposición del Ministerio Público para su análisis forense.

Trujillo Cuevas aclaró que, antes de presentarse formalmente a denunciar la desaparición, la familia de la joven realizó gestiones por su cuenta para recuperar el dispositivo móvil, el cual estaba en posesión de una tercera persona. Al momento de comparecer ante las autoridades, los familiares ya tenían el teléfono en su poder, por lo que fue entregado a la institución para integrarlo como una herramienta clave en la investigación.

Encuentran motocicleta cerca del lugar del hallazgo

Al ser cuestionada sobre las versiones de que la joven habría abordado un servicio de transporte en motocicleta (plataforma Uber Moto) antes de su desaparición, la vicefiscal señaló que dicha línea de investigación está siendo evaluada.

En el lugar del hallazgo fue localizada y asegurada una motocicleta. No obstante, Trujillo Cuevas precisó que aún no se puede afirmar de manera categórica si la víctima realizó dicho traslado o si el vehículo está directamente vinculado con los hechos.

Añadió que por el momento se desconoce si el conductor de la motocicleta abandonó tanto el cuerpo como el vehículo, o si existe alguna otra circunstancia. Las autoridades ministeriales continuarán con las indagatorias para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

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