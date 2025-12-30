Avistan cocodrilo en playas de Tenacatita; autoridades activan vigilancia especial

GENERANDO AUDIO...

Cocodrilo fue visto en playas de Tenacatita, Jalisco. Foto: Getty

Protección Civil del municipio de La Huerta, en Jalisco, inició este lunes un operativo especial de vigilancia en las playas de Tenacatita, en la región Costa Alegre, tras el avistamiento de un cocodrilo reportado por turistas en el tramo entre La Manzanilla y Boca de Iguanas.

Los guardavidas confirmaron la presencia del reptil nadando cerca de los bañistas. Por ello, de inmediato evacuaron temporalmente el área para evitar riesgos.

Las autoridades decidieron no cerrar las playas, pero intensificaron el monitoreo del animal. Un equipo de especialistas en manejo de fauna silvestre observa a distancia sus movimientos y coordina con instancias ambientales para una posible intervención. De esta manera, el operativo se extenderá toda la semana, ante la expectativa de una alta afluencia de visitantes por las celebraciones de Año Nuevo.

Autoridades emitieron recomendaciones a los turistas

La playa de Tenacatita es uno de los destinos más atractivos de la costa jalisciense por sus aguas cristalinas, protegidas por un arrecife, ideales para nadar y practicar snorkel.

Tras la presencia del cocodrilo, autoridades recomiendan a los turistas seguir las indicaciones de los guardavidas, no alejarse excesivamente de la orilla y reportar cualquier avistamiento sospechoso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.