Bajo fuerte dispositivo militar, así fue el funeral del “Mencho”, exlíder del CJNG

Bajo un fuerte dispositivo militar, con vehículos artillados, vigilancia permanente y un convoy blindado, se llevó a cabo el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El féretro dorado que presuntamente contenía sus restos fue trasladado y sepultado en Zapopan, Jalisco, bajo custodia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Flores enviadas de forma anónima

Desde el domingo, la casa funeraria donde fue velado el cuerpo permaneció rodeada por militares y policías que interrogaban a quienes se acercaban.

El cuerpo fue entregado por la Fiscalía General de la República (FGR), el sábado y trasladado desde Ciudad de México a Guadalajara.

Aunque el operativo disuadió a curiosos, no impidió el envío constante de arreglos florales anónimos, algunos con forma de cruces, alas de ángel y un arreglo monumental con figura de gallo. Para moverlos al cementerio se necesitaron cinco grúas.

Un elemento militar explicó que el cuerpo fue custodiado “para que grupos antagónicos no hagan escarnio de él”.

Convoy militar y entierro a ras de tierra

La ruta hacia el cementerio se mantuvo en reserva por razones de seguridad. Ocho personas vestidas de negro, presuntamente familiares, siguieron la carroza blanca que transportaba el ataúd dorado.

Una decena de unidades del Ejército y la Guardia Nacional encabezaron el convoy, junto con motocicletas policiales que abrieron paso hasta el camposanto.

A diferencia de los mausoleos ostentosos donde han sido enterrados otros capos, la tumba del “Mencho” es a ras de tierra, en un cementerio moderno ubicado a unos cinco kilómetros del estadio Akron, que será sede del Mundial de Fútbol 2026 y cercano a instalaciones militares.

En ceremonia privada y con corridos, despiden al Mencho

El féretro, presuntamente bañado en oro, fue llevado a una capilla donde lo esperaba una banda norteña especializada en narcocorridos.

Tras una ceremonia de casi una hora, el ataúd regresó a la carroza para dirigirse a la tumba. Una veintena de personas acompañó el entierro mientras sonaba música de banda.

Muerte del “Mencho” desató violencia

El “Mencho” murió tras resultar herido en el operativo federal del 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

En esa acción también fueron abatidos otros integrantes del CJNG.

Tras confirmarse su muerte, células del grupo criminal realizaron acciones coordinadas en 20 de los 32 estados, con bloqueos carreteros, quema de comercios y ataques a instalaciones oficiales.

En esos hechos murieron más de 70 personas, según reportes oficiales.

El funeral se desarrolló bajo estricta vigilancia federal, en un intento por evitar nuevos episodios de violencia tras la caída de quien fuera uno de los criminales más buscados del país.

