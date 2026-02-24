Bloqueos en Jalisco bajan: 83% liberado y 7 cierres activos

GENERANDO AUDIO...

En Jalisco liberan 83% de bloqueos en carreteras federales. Cuartoscuro

En el estado de Jalisco, hoy se registraron bloqueos en carreteras federales derivados de restos de vehículos incendiados que obstruían distintos tramos. De acuerdo con autoridades, el 83% de los puntos afectados ya fueron liberados y solo permanecen 7 cierres activos, ocurridos en el transcurso del día.

Ayer se contabilizaron 65 bloqueos en Jalisco, por lo que la cifra actual refleja una disminución de incidentes. Las autoridades informaron que la situación ha sido controlada gracias a la rápida actuación en las vías afectadas.

Las acciones forman parte de los operativos de supervisión y vigilancia en carreteras federales que se mantienen en la entidad.

Los bloqueos de este día estuvieron relacionados con unidades incendiadas cuyos restos impedían el paso vehicular. Personal de seguridad y de emergencia trabajó en el retiro de los vehículos para restablecer la circulación.

En comparación con los 65 bloqueos reportados ayer en Jalisco, el número de incidentes de hoy muestra una reducción. Las autoridades señalaron que la respuesta inmediata permitió liberar la mayoría de los tramos afectados en pocas horas.

En los estados de Michoacán y Nayarit también se registraron bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata. Hasta el momento no hay reporte de cierres activos en esas entidades.

El Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, informó que mantiene trabajos ininterrumpidos para el retiro de unidades en las carreteras afectadas.

Las dependencias señalaron que continuarán las acciones de vigilancia y supervisión para garantizar la seguridad de la población y restablecer completamente la circulación en los puntos que aún presentan cierres.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en las vías federales y darán seguimiento a los tramos donde todavía se realizan labores de limpieza.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.