Se desata la violencia en Aguililla, tierra del “Mencho”

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la violencia se desató en Aguililla, Michoacán, la tierra donde nació este líder delincuencial y donde aún vive parte de su familia.

Habitantes reportaron que desde el domingo, se han registrado quemas de vehículos en las calles de la cabecera municipal, y que, pese a los intensos operativos de fuerzas estatales, este lunes aún se reportan disturbios.

“En Aguililla el caos desatado, no hay nadie, no hay fuerza armada desde ayer y hasta ahora, la quema de carros por las calles y el caos, quemaron Banco del Bienestar, quemaron oficinas de la presidencia, rentas, se habla de una clínica, no estamos seguros y estos autos en las calles que están quemando, es un desastre, entiendo que el Gobierno le da prioridad a las ciudades, a Jalisco y demás, pero también esa zona Coalcomán, Aguililla, El Aguaje, toda esa zona está (en riesgo)”, señaló

Expuso que ante esta situación, las familias están con miedo, encerradas en sus viviendas, mientras integrantes del crimen organizado están en las calles.

Lugareños también reportaron que carreteras del municipio fueron trozadas para impedir la entrada y salida de corporaciones de seguridad y de los propios habitantes.

En Aguililla, municipio de la Tierra Caliente michoacana, ubicado a 280 kilómetros de Morelia, nació Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, en el año de 1966.

Cómo muchas familias de la región, creció en un ambiente de pobreza que lo obligó a abandonar la escuela primaria para cultivar aguacates.

En la década de 1980, emigró a Estados Unidos de Norteamérica, donde fue arrestado y deportado.

A su regreso a México se unió al Cártel del Milenio, pero tras la ruptura al interior de dicha agrupación, en el 2007, fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, dedicada al tráfico de drogas y armas, clasificada también por el gobierno de EUA como una organización terrorista.

Aguililla figura como uno de los bastiones del CJNG en Michoacán, controlado en su totalidad por el grupo criminal fundado por el “Mencho”, y donde aún habitan familiares del líder criminal más buscado.

