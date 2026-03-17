localizan-restos-humanos-en-viviendas-abandonadas-de-jalisco

GENERANDO AUDIO...

En Jalisco, localizaron restos humanos en 2 predios. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros confirmó este martes el hallazgo de restos humanos semienterrados en, al menos, dos viviendas abandonadas del fraccionamiento Lomas de la Capilla, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco.

Denuncia anónima alertó de fosa

Una denuncia anónima alertó al grupo sobre la posible existencia de fosas clandestinas en uno de los domicilios. Tras verificar la información en el lugar, los integrantes del colectivo localizaron restos humanos semienterrados.

Posteriormente, extendieron la búsqueda a otras casas abandonadas cercanas y encontraron indicios en una segunda vivienda, donde iniciaron excavaciones que permitieron el descubrimiento de otro conjunto de restos óseos.

Arriban peritos de la Fiscalía de Jalisco

Los buscadores dieron aviso a las autoridades. Al sitio arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco para procesar la escena, así como peritos del Instituto de Ciencias Forenses, quienes realizaron el levantamiento de los restos. La zona fue acordonada mientras se llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Los integrantes del colectivo permanecen en el lugar realizando una búsqueda activa, ya que no descartan el hallazgo de más restos en las inmediaciones.

¿Por qué Ixtlahuacán de los Membrillos es zona de interés para colectivos?

Ixtlahuacán de los Membrillos se ha convertido en una zona de interés para los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, debido a los repetidos hallazgos de restos humanos en viviendas tanto abandonadas como habitadas en los últimos meses.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre posibles detenciones relacionadas con estos hechos ni sobre avances en la identificación de los restos exhumados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.