Buscan a 8 adolescentes desaparecidos en Jalisco; en dos casos investigan posible reclutamiento forzado

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Buscan a 8 adolescentes desaparecidos en Jalisco. Foto: Elizabeth Rivera

La Fiscalía de Jalisco informó que actualmente son ocho los adolescentes, de entre 14 y 17 años, que permanecen desaparecidos en el estado tras ser reportados en fechas recientes. Cinco de esos casos ocurrieron entre el 15 y el 17 de julio y motivaron las manifestaciones encabezadas por sus familiares este miércoles.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, aseguro que, hasta el momento, no existe evidencia que vincule estos casos entre sí, ya que ocurrieron en distintos municipios y bajo circunstancias diferentes.

Dos casos podrían estar relacionados con reclutamiento forzado

En dos de las cinco desapariciones más recientes, la principal línea de investigación apunta al posible reclutamiento por parte de la delincuencia organizada. En esos expedientes existe una alta probabilidad de que los adolescentes hayan sido trasladados fuera de Jalisco, por lo que ya se solicitaron colaboraciones con fiscalías de otras entidades.

“No hay una relación establecida aún entre los casos. Es decir, no se está acreditado que las víctimas estén juntas o que se hayan ido juntos o que sean amigos o que se hayan puesto de acuerdo de ninguna manera, puesto que las desapariciones suceden en municipios diferentes. Tenemos, por ejemplo, un caso de Tonalá, uno de Tlajomulco, uno del Salto, dos de Zapopan. Entonces, geográficamente no están relacionados, son carpetas de investigación individuales que cada una lleva su propio contexto y su propio ritmo de investigación. Respecto al reclutamiento en dos de estos cinco casos sí nos orienta como una línea de investigación muy probable y muy establecida. En el resto de los casos aún estamos realizando actos de investigación para poder ver si precisamente orienta o no para eso”, dijo Blanca Trujillo, vicefiscal en Personas Desaparecidas de Jalisco.

¿Dónde desaparecieron estos adolescentes de Jalisco?

Las desapariciones de estos ocho adolescentes se distribuyen de la siguiente manera:

Dos en Zapopan

Dos en Tlajomulco

Dos en El Salto

Uno en Tonalá

Uno en Tlaquepaque

La vicefiscal explicó que en algunos casos relacionados con reclutamiento, se ha documentado que el contacto inicial proviene de personas conocidas o amigos que previamente fueron captados por grupos delictivos. En el resto de las investigaciones, las causas son diversas e incluyen conflictos familiares y fugas de casas hogar.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía trabaja en coordinación con el Escudo Urbano C5 para revisar cámaras de videovigilancia y reconstruir los últimos recorridos de los adolescentes, con el fin de determinar si abordaron algún vehículo.

Hasta ahora, las imágenes muestran que algunos de ellos caminaban solos por la vía pública antes de perderse su rastro.

El caso de los hermanos Giovanni y Joseph

Entre los adolescentes desaparecidos se encuentra Giovanni, de 17 años, hijo de Carolina, quien desde hace dos años también busca a otro de sus hijos, Joseph, desaparecido cuando tenía 18 años.

Ambas desapariciones ocurrieron en el fraccionamiento Las Lilas, en El Salto. El expediente de Joseph también incluye la desaparición de un vecino con quien presuntamente se encontraba al momento de los hechos.

Aunque entre ambos casos transcurrieron dos años, la Fiscalía de Jalisco informó que investiga posibles coincidencias o vínculos entre las desapariciones de los hermanos.

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