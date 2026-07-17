Aprueban descuentos de hasta 80% en recibos de agua por mala calidad en Jalisco

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SIAPA deberá dar agua potable y apoyar a colonias afectadas. Foto: Omar Hernández

El Poder Legislativo de Jalisco aprobó, por unanimidad, un dictamen que autoriza al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, (SIAPA) aplicar descuentos de hasta 80% en las tarifas de los afectados por mala calidad del líquido en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El decreto condiciona y obliga al SIAPA a garantizar agua limpia y potable en los hogares y comercios que padecen por el constante suministro de agua turbia o de mala calidad desde hace meses.

SIAPA deberá aplicar descuentos a colonias afectadas

A partir de la entrada en vigor, la Junta de Gobierno del organismo operador de agua contará con un plazo máximo de 15 días naturales para publicar en el Periódico Oficial del Estado y en su sitio web la lista de las colonias beneficiadas.

Las autoridades señalaron que, el apoyo se concentrará en las colonias identificadas y señaladas en los reportes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, (CEDHJ).

Medidas de contingencia por mala calidad del agua

La medida también obliga al SIAPA a implementar un plan de contingencia que incluya la instalación de plantas potabilizadoras móviles en los puntos críticos de mayor afectación.

De igual forma, deberá distribuir agua mediante pipas sin costo, priorizando a escuelas, hospitales y asilos de las zonas afectadas, así como el reparto gratuito de agua embotellada en los sectores que presentan mayor gravedad.

SIAPA deberá entregar informes al Congreso de Jalisco

El SIAPA tendrá la obligación de entregar un informe mensual al Poder Legislativo para comprobar la aplicación de los descuentos tarifarios así como el avance de las medidas establecidas.

La Comisión de Hacienda y Presupuestos será la encargada de dar seguimiento a los reportes periódicos.

El esquema de vigilancia y los beneficios del decreto se mantendrán vigentes hasta el 15 de diciembre de 2026, fecha límite establecida.

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