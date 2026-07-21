Colectivos de búsqueda en Jalisco concluyen protestas con fichas tipo mundialista

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Durante la Copa del Mundo 2026, colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco realizaron una jornada de protestas pacíficas para visibilizar la crisis que enfrenta el estado. Las actividades concluyeron este fin de semana en Zapopan, mientras se disputaba la final del Mundial.

La iniciativa consistió en colocar fichas de búsqueda con un diseño similar al de las estampas del álbum del Mundial en calles y zonas de alta afluencia. De acuerdo con los activistas, la estrategia llamó la atención de turistas y habitantes, además de generar difusión en redes sociales.

Colectivos de búsqueda concluyen jornada con fichas de personas desaparecidas

Los colectivos finalizaron la Jornada de Memoria, Dignidad y Exigencia Colectiva con un recorrido por distintos puntos de Zapopan. Ahí, pegaron cédulas de búsqueda para mantener visible la problemática de las desapariciones en Jalisco.

Héctor Flores, integrante de uno de los colectivos, aseguró que las fichas inspiradas en el álbum del Mundial tuvieron impacto tanto a nivel local como internacional, ya que despertaron el interés de quienes transitaban por la zona.

Por su parte, la activista Fabiola González señaló que varias personas se acercaron para preguntar sobre la iniciativa y brindar apoyo durante las actividades.

Activistas piden reforzar la búsqueda de personas desaparecidas

Héctor Flores también señaló que, a su consideración, el delito de reclutamiento forzado aún no está tipificado en la mayor parte del país. Por ello, consideró necesario avanzar en ese tema.

Fabiola González indicó que, aunque el Mundial terminó, la búsqueda de sus familiares continuará. Explicó que seguirán distribuyendo y pegando fichas con la esperanza de obtener información mediante llamadas anónimas que ayuden a localizarlos.

Tras concluir la jornada, los colectivos afirmaron que continuarán presionando a las autoridades para fortalecer las acciones de búsqueda y atención a las familias de personas desaparecidas.

Familiares y voluntarios mantienen la exigencia en Jalisco

Familiares y voluntarios recorrieron las zonas con mayor concentración de personas para colocar las fichas de búsqueda y sensibilizar a la población sobre la crisis de desapariciones.

Isaí Acosta, voluntario, afirmó que acciones como repartir o pegar fichas representan una forma de contribuir a la localización de personas desaparecidas.

La jornada concluyó con un pase de lista en memoria de las personas desaparecidas, una actividad con la que los colectivos buscaron mantener visible la exigencia de verdad y justicia frente a habitantes y visitantes.

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