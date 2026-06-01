Cambio de placas en Jalisco terminó; estos conductores deberán pagar multas de hasta 7 mil pesos

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En Jalisco, el cambio de placas gratis concluyó. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Jalisco concluyó el programa de sustitución de placas vehiculares, por lo que los conductores que no realizaron el trámite podrían enfrentar multas de hasta 7 mil pesos por circular con placas vencidas.

En un comunicado, el Gobierno de Jalisco indicó que el programa cerró con una renovación equivalente al 93% de la meta estimada para la entidad, con lo que se fortaleció la actualización del padrón vehicular estatal.

La administración estatal destacó que la renovación de placas representa una acción estratégica para fortalecer la seguridad, brindar mayor certeza jurídica a los propietarios de vehículos y mantener actualizado el registro vehicular.

Además, agradeció la participación de los ciudadanos que realizaron el canje y reconoció la labor del personal de las oficinas recaudadoras que reforzó la atención durante los últimos meses.

¿Quiénes podrían ser multados en Jalisco?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece en su Artículo 367 que se sancionará de 20 a 60 UMA a quienes circulen sin placas o con placas vencidas.

La disposición señala: “Circular sin placas o con placas vencidas, sin la concesión, permiso o autorización correspondiente o se encuentre vencida”.

De acuerdo con lo establecido en la legislación, las multas podrían ir de 2 mil 346 a 7 mil 38 pesos.

Con la conclusión del programa, las autoridades estatales buscan consolidar un padrón vehicular más confiable, fortalecer los mecanismos de identificación vehicular y mejorar la calidad de los registros en la entidad.

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