Imágenes de la tumba del “Mencho” en Zapopan, Jalisco

La tumba del “Mencho” en el cementerio Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, amaneció en silencio un día después del entierro de quien fuera en vida, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en Tapalpa.

La música de banda que acompañó el sepelio se dejó de escuchar. Tampoco estuvo el murmullo de los asistentes ni el movimiento de grúas que ingresaron las coronas monumentales.

Este martes solo permanecieron las flores. La sepultura quedó rodeada por decenas de arreglos. En medio destaca la gran cruz blanca que acompañó al féretro.

El arreglo en forma de gallo que se viralizó en redes sociales ya no estaba a la vista. En su lugar había otro: un gallo blanco delineado con flores sobre un corazón rojo. Todos los listones con dedicatorias fueron retirados sin ningún nombre a la vista. Las coronas fueron tantas que invadieron, al menos, unas 15 tumbas vecinas.

Aunque este martes el cementerio operó con normalidad y permaneció abierto al público, el ambiente se sintió distinto. Trabajadores y jardineros evitaron hablar del funeral realizado el día anterior. “Yo no vine ayer, no sé nada“, respondió uno de ellos mientras regaba una tumba cercana.

Algunos visitantes se acercaron por curiosidad. La mayoría tienen familiares enterrados en el lugar y aprovecharon para observar la sepultura.

Una joven que acudió con su madre a visitar la tumba de un familiar expresó su inconformidad por la sepultura en ese cementerio. Dijo no estar de acuerdo con que ese personaje fuera enterrado ahí.

Al mediodía, una patrulla municipal recorrió los caminos internos del camposanto sin que los elementos descendieran de la unidad. En días previos, la presencia oficial fue limitada a rondines esporádicos en avenidas cercanas. Lo que si fue notable, fue la reaparición de jóvenes en motocicleta que realizaron recorridos por la zona, como ocurrió durante el funeral.

En un extremo del cementerio quedaron los restos de quien fue el líder de un poderoso Cártel. En el otro, reposan integrantes de un grupo rival, entre ellos destaca el hijo de Rafael Caro Quintero. Hoy, solo los separan varios metros de la misma tierra.

