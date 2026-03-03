Frustran 28 secuestros virtuales en Tlajomulco, Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Frustran 28 secuestros virtuales en Tlajomulco. Foto: Getty Images.

Autoridades de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, frustraron 28 secuestros virtuales en las últimas semanas. Los casos fueron detectados tras un aumento en reportes de llamadas de extorsión dirigidas principalmente a menores y adolescentes.

El comisario municipal, Eduardo Alonso Silva Ibarra, confirmó que no se realizó ningún depósito y que todas las víctimas fueron puestas a salvo.

“Hemos atendido 28 casos, se ha tenido éxito toda vez que no se ha hecho ningún depósito y se les ha puesto a salvo a las víctimas”. Eduardo Alonso Silva Ibarra, comisario municipal Tlajomulco

Así operan las células criminales

De acuerdo con la Comisaría, los delincuentes utilizan aplicaciones tecnológicas que simulan números telefónicos conocidos para generar confianza y presión en las familias.

“Estas personas utilizan, creemos que una aplicación por medio de la cual simulan llamadas de ciertos números, entonces cuando le hablan a las familias de las víctimas es de un número que ellos tienen registrado muchas veces, pero no quiere decir esto que estén con estas personas, sino que utilizan una aplicación para simular la llamada”. Eduardo Alonso Silva Ibarra, comisario municipal Tlajomulco

El objetivo es crear confusión y miedo. Los criminales contactan primero a los jóvenes, les indican que se aíslen, apaguen su celular o se trasladen a otro punto. Después llaman a los padres para exigir dinero.

Este delito se comete a distancia y no implica contacto físico con la víctima.

Autoridades evitan depósitos en 28 casos

La Policía municipal detalló que en los 28 casos atendidos no se concretó ningún pago.

El perfil de las víctimas directas suele ser:

Jóvenes

Adolescentes

Usuarios de juegos en línea y aplicaciones

Las víctimas indirectas son los familiares, quienes reciben las llamadas de exigencia económica.

Alerta por aumento de secuestro virtual en Jalisco

Ante el incremento de esta modalidad, la Comisaría pidió a la población:

Colgar inmediatamente ante llamadas sospechosas

No realizar depósitos

Intentar contactar directamente al familiar

Reportar de inmediato al 911

Las autoridades señalaron que también fortalecen sus herramientas de videovigilancia y operativos para enfrentar este tipo de extorsión telefónica.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.