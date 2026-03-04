Hallan fosa clandestina con restos humanos en vivienda de Tlajomulco; podría tratarse de chófer de plataforma

GENERANDO AUDIO...

Buscadores hallan restos en Tlajomulco. Foto: Omar Hernández

El colectivo Guerreros Buscadores confirmó este miércoles el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos al interior de una vivienda habitada en la colonia Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco.

De acuerdo con el colectivo, el hallazgo se originó a partir de un reporte anónimo que alertaba sobre posibles actividades ilícitas en el domicilio.

“Teníamos ya tres casas prospectadas sin ningún positivo esta fue nuestra, nuestra última casa de este fraccionamiento que traíamos por prospectar que fue el anónimo que se nos hizo llegar”. Maribel, Integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco

Buscadores piden que se identifique rápido a la víctima. Foto: Omar Hernández

Los integrantes del grupo fueron recibidos por una persona que les permitió el acceso al inmueble y posteriormente abandonó el lugar sin regresar. Tras iniciar la prospección forense en el patio trasero, localizaron una fosa clandestina que contenía un cráneo, diversos huesos, cobijas y prendas de vestir.

“Yo creo que en menos de cinco minutos ya había salido un hueso, eh, parece ser un hombre, aproximadamente como cuatro años de estar sepultado aquí”. Maribel, Integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco

Según integrantes del colectivo, el reporte anónimo señalaba que entre los restos podría encontrarse el cuerpo de un conductor de plataforma de transporte tipo Uber, desaparecido hace algún tiempo.

“Lo que sí se decía en el anónimo eh, creo que es algo importante, que la persona que está sepultada es una persona de una plataforma de Uber”. Maribel, Integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco

Un reporte anónimo indicó al colectivo dónde buscar. Foto: Omar Hernández

Una vez confirmado el hallazgo, los buscadores dieron aviso a las autoridades. El sitio quedó bajo resguardo del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, quienes realizan el procesamiento de la escena, la exhumación y los análisis forenses correspondientes para la identificación de los restos.

Hasta el momento, no se reportan detenciones relacionadas con el caso. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descartó que los restos pertenezcan a algún familiar de sus integrantes y reiteró su demanda a las autoridades para que realicen con celeridad las investigaciones genéticas y forenses necesarias, con el fin de identificar a la víctima y entregar los restos a sus familiares lo antes posible.

