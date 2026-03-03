Regidor de Guadalajara propone regular inteligencia artificial en la entidad

GENERANDO AUDIO...

Humberto Trujillo Jiménez regidor de Guadalajara, presentó una iniciativa para promover el uso ético y responsable de la inteligencia artificial (IA) desde el ámbito municipal. La propuesta busca aplicar esta tecnología en áreas como innovación gubernamental, industrias creativas y mejora de servicios públicos, con un enfoque regulatorio local.

Para el noticiero “A las Nueve con Uno”, Trujillo Jiménez explicó que el objetivo no es limitar la tecnología, sino aprovecharla bajo lineamientos claros que garanticen transparencia, protección de datos y ética pública.

“Ya vemos también empleos de gobierno o incluso políticos que toman decisiones y usan esta herramienta como su herramienta de trabajo, ya es incluso para crear discursos, para pedir opiniones. La inteligencia artificial ya está con nosotros”, dijo Humberto Trujillo.

Aunque desde el Senado ya se platica sobre una regulación federal, el regidor considera que es necesario también abordarlo desde lo municipal en Guadalajara.

“Guadalajara no se puede quedar atrás y necesitamos desde la ciudad también regular esta herramienta para que las discusiones, voy a decirlo de esta manera, o los efectos negativos que podría tener cualquier innovación tecnológica, pues sean menores en la ciudad y, al contrario, sirva para mejorar nuestra vida todos los días”, indicó.

¿Cómo regular el uso de la Inteligencia artificial en el gobierno municipal?

El planteamiento parte de un diagnóstico de que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana y también de la toma de decisiones en el sector público. De acuerdo con el regidor, funcionarios y trabajadores utilizan estas herramientas para análisis, generación de información y apoyo en procesos administrativos.

“Ahora la pregunta es cómo la regulamos y cómo desde nivel local. Y fue cuando empezamos a trabajar este mi equipo y un servidor pensando, pues desde dónde podíamos proponer nosotros cómo regularla y cómo podríamos sobre todo aprovecharla y elegimos tres puntos desde lo local”. Humberto Trujillo Jiménez regidor de Guadalajara

La propuesta contempla tres ejes principales:

Innovación gubernamental , mediante el uso de IA como herramienta de apoyo en la toma de decisiones

, mediante el uso de IA como herramienta de apoyo en la toma de decisiones Análisis geoespacial , para optimizar trámites y planeación municipal

, para optimizar trámites y planeación municipal Mejora de servicios públicos y atención ciudadana, incluyendo herramientas digitales como chatbots supervisados

“Y es a partir de la innovación gubernamental, es decir, que usemos esta herramienta como una aliada en la toma de decisiones tanto del ayuntamiento como de los trabajadores del ayuntamiento. El análisis geoespacial, que también es una herramienta importante en los municipios, o sea, ya sea para trámite de servicios, etcétera, y también este la mejora de servicios públicos o de contacto ciudadano”, expuso el regidor.

Trujillo señaló que cualquier implementación deberá incorporar lineamientos éticos, evitar sesgos, proteger datos personales y cumplir con la normativa de transparencia.

“Estas herramientas tienen que ser utilizadas y aprovechadas para ese tipo de atención ciudadana sobre la visión de servicios públicos, pero siempre cuando incorporen una normativa dentro de la ética pública y que vuelvo lo mismo, no caigan en pues en incumplimientos normativos o de información personal y protección de datos y otras discusiones que se tienen en términos de transparencia e información de datos”, dio a conocer.

¿Es un problema la brecha digital y la falta de capacitación?

Uno de los puntos centrales del debate es la brecha digital. El regidor reconoció que el acceso desigual a internet y tecnología es un desafío previo a la inteligencia artificial.

La iniciativa plantea acompañar la regulación con:

Capacitación para servidores públicos

Programas de alfabetización digital

Impulso a políticas que fortalezcan el acceso equitativo a internet

“Esta política y estas regulaciones tendrían que ir acompañadas de una capacitación general. Entonces, la propuesta en esa parte es integral”, consideró Trujillo.

Enfatizó que la implementación debe comenzar al interior del Ayuntamiento, garantizando que el personal cuente con herramientas y formación adecuadas.

¿Guadalajara tendrá su propia iniciativa?

El proyecto toma como referencia experiencias internacionales. Según datos del Observatorio Global de Inteligencia Artificial Urbana y la Organización de las Naciones Unidas, existen más de 200 iniciativas de inteligencia artificial urbana en decenas de ciudades del mundo.

Entre los modelos revisados están ciudades como Buenos Aires y Seúl, que cuentan con marcos regulatorios municipales en la materia. No obstante, el regidor precisó que Guadalajara no replicará un modelo específico, sino que desarrollará uno adaptado a su contexto local.

“Vamos a basarnos en la experiencia, pero sobre todo queremos innovar en esa parte y estamos innovando en esa parte porque en México si no me equivoco, solo existen ahorita tres ciudades que lo están discutiendo y Guadalajara va a ser punta de lanza”. Humberto Trujillo Jiménez regidor de Guadalajara

¿Plantea una colaboración de las industrias?

La propuesta también contempla la colaboración con la iniciativa privada, particularmente en el sector de industrias creativas, donde ya existen proyectos artísticos y empresariales que utilizan inteligencia artificial.

El objetivo es integrar la visión empresarial no solo en términos de inversión, sino en el diseño de políticas públicas que impulsen el desarrollo económico vinculado a esta tecnología.

Mejora regulatoria y reducción de burocracia digital

Otro de los objetivos es avanzar en mejora regulatoria. La inteligencia artificial podría facilitar información clara sobre trámites, reducir tiempos de respuesta y optimizar procesos internos.

“La mejora regulatoria es esta parte eh en la que los trámites pues se optimizan o se eficientan de manera más accesible para la ciudadanía y claro que la inteligencia artificial nos puede ayudar a eso, no solo con información, sino con información para los ciudadanos”. Humberto Trujillo Jiménez regidor de Guadalajara

El regidor aclaró que la iniciativa se encuentra en fase de discusión y que el proceso de regulación será gradual. A nivel federal también se analizan propuestas en el Senado, pero el Ayuntamiento busca avanzar desde el ámbito local.

La propuesta continuará su análisis para definir lineamientos específicos y determinar presupuesto, capacitación e implementación operativa.

