Cierres viales en el Centro Histórico por el Fan Festival Guadalajara

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Cierres viales por Fan Fest Guadalajara. Foto: Policía Vial Jalisco.

Autoridades dieron a conocer que en los siguientes días se llevarán a cabo algunos cierres viales en el Centro Histórico de Guadalajara, en el estado de Jalisco, por la organización del Fan Fest del Mundial.

¿Cuáles serán los cierres viales por el Fan Fest de Guadalajara?

A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Guadalajara informó que se aplicarán algunos cierres viales en el Centro Histórico de la capital de Jalisco debido al FIFA Fan Festival, evento en el cual las personas podrán disfrutar de la fiebre mundialista, con diferentes actividades y la transmisión de los partidos entre las selecciones nacionales.

Los cierres viales en el Centro Histórico de Guadalajara son los siguientes:

Avenida Miguel Hidalgo y Costilla (desde Jesús González Ortega hasta Calle Pino Suárez)

Avenida Ramón Corona (entre Avenida Hidalgo y Juárez)

Cabe señalar que el primer cierre se realiza por la instalación de los accesos y filtros del Fan Fest en la calle Santa Mónica y en Paseo Alcalde.

Horario en que se aplicarán los cierres viales en Guadalajara

Las autoridades locales mencionan que las y los automovilistas no podrán circular a partir de las 7:00 y hasta las 22:00 horas. De esta manera, solamente podrán transitar en el Centro Histórico de Guadalajara en horario nocturno.

“El cierre a la circulación será a partir de la Calle González Ortega, impactando, principalmente, al derrotero del SITREN”, explicaron.

Modifican ruta del Tren Eléctrico Urbano

También por estos cierres viales en Guadalajara, las autoridades informaron que el Sistema del Tren Eléctrico Urbano ya diseñó algunas modificaciones que tendrá su recorrido.

Sobre esto, explicaron que en el sentido de poniente a oriente, de La Minerva a Paseo Alcalde, el Tren Eléctrico ingresará por el túnel y continuará por República.

Y en el sentido contrario, la modificación comenzará en Aquiles Serdán, para bajar por Esteban Alatorre, San Diego, Doctor Baeza Alzaga, Garibaldi, Federalismo y retomar su ruta en el Parque de la Revolución.

Por último, aseguraron que reubicarán de manera temporal las calandrias que se estacionaban sobre Hidalgo, a puntos cercanos. De esta manera, las zonas donde prestarán servicio son: Jardín Reforma, los Dos Templos, San Juan de Dios y Las Nueve Esquinas.

Guadalajara es Mundialista y ya estamos a pocos días de recibir la máxima fiesta del fútbol: si transitas por el Centro Histórico de nuestra ciudad, toma en cuenta los siguientes cierres viales:



📍 Avenida Hidalgo desde Jesús González Ortega hasta Calle Pino Suárez.



📍 Avenida… pic.twitter.com/lxGGUbYibi — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) May 31, 2026

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