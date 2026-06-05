Detienen a dos menores por asalto a tienda de adulto mayor en Jalisco

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Capturan a adolescentes por asalto a adulto mayor. Foto: Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la detención de dos menores de edad por su probable participación en el violento asalto ocurrido en una tienda de abarrotes de la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara, donde un adulto mayor resultó lesionado tras resistirse al robo.

La captura se realizó en coordinación con la Policía de Guadalajara, el C5 Jalisco y la Secretaría de Seguridad estatal, luego de una investigación derivada de un video que se viralizó en redes sociales y que mostró el momento de la agresión.

🚨 Fiscalía informa.



⚖️ Se logró la detención de dos adolescentes señalados en un robo con violencia a una tienda de abarrotes en Guadalajara, donde presuntamente agredieron a un hombre adulto mayor durante el asalto.

(1-2) pic.twitter.com/JjZujBRZ19 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 5, 2026

Así ocurrió el asalto contra el adulto mayor

De acuerdo con la carpeta de investigación, los adolescentes, identificados como “B” y “C”, ingresaron al establecimiento y presuntamente tomaron un cuchillo del mostrador para amenazar al comerciante y exigirle dinero en efectivo. Las autoridades señalaron que los presuntos responsables lograron apoderarse de aproximadamente mil pesos, aunque durante el robo se registró un forcejeo entre la víctima y uno de los agresores.

En medio de la confrontación, ambos cayeron al piso mientras el adulto mayor intentaba evitar ser lesionado y frustrar el robo.

Operativo permitió ubicar y detener a los adolescentes

La Fiscalía detalló que la detención fue posible gracias a un operativo de inteligencia interinstitucional encabezado por la Unidad de Adolescentes en Conflicto con la Ley, adscrita a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Los dos menores fueron capturados mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión y quedaron a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

👮‍♂️ En el operativo participaron la Unidad de Adolescentes en Conflicto con la Ley, la Policía de Guadalajara, el C5 y la Secretaría de Seguridad, quienes coordinaron acciones de inteligencia para cumplimentar las órdenes de aprehensión.



Leer más https://t.co/uivzDhx8Ll. (2-2) — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 5, 2026

Video del robo causó indignación en redes sociales

El caso generó una amplia reacción entre usuarios de redes sociales luego de que se difundieran las imágenes del asalto ocurrido el pasado 3 de junio, alrededor de las 17:00 horas.

En el video se observa cómo uno de los presuntos delincuentes ingresa al área del vendedor armado con un cuchillo de grandes dimensiones, mientras el adulto mayor intenta defenderse.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita. Se recomienda discreción:

🚨Dos sujetos armados con cuchillos intentaron asaltar una tienda de abarrotes en la Col. Jardines de la Cruz, en #Guadalajara, sometiendo a un adulto mayor que atendía el negocio#Seguridad #México pic.twitter.com/5LPDkiJHyy — Josue Aguilar (@josuealeexis) June 4, 2026

La grabación muestra el momento en que ambos forcejean y caen al suelo, mientras el segundo implicado aprovecha para tomar el dinero del negocio antes de huir. Como resultado de la agresión, la víctima sufrió lesiones físicas y una crisis nerviosa, por lo que recibió atención médica.

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