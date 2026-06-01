Se forma tremendo socavón en Tlaquepaque, Jalisco

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En Tlaquepaque se reportó la formación de un socavón. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Tlaquepaque, Jalisco, durante el fin de semana se registró una fuerte lluvia y, posteriormente, apareció un socavón, alertaron vecinos de la zona.

Socavón en Tlaquepaque, Jalisco

El hundimiento se formó en la colonia Plan de Oriente, en el cruce de las calles Matamoros y Emiliano Zapata. En imágenes compartidas por usuarios de redes sociales, como @erendiraharos, se observó la magnitud del socavón, que incluso se le comparó con una piscina debido a su tamaño.

¿Ya inició la temporada del caos en Guadalajara?

Inundaciones, socavones, caída de árboles y caos en las calles dejó la lluvia del domingo en el AMG.

Este es un socavón en la colonia Plan de Oriente en Tlaquepaque pic.twitter.com/Xau1X4aCjG — Erendira Haros (@erendiraharos) June 1, 2026

Medios de comunicación reportaron que el socavón tiene una profundidad superior a 3 metros, además de aproximadamente 4 metros de largo por 5 metros de ancho, con forma rectangular.

Personal de Protección Civil acudió al sitio para acordonar la zona e iniciar las labores correspondientes para reparar la afectación. Un socavón se forma cuando el terreno pierde soporte en su parte subterránea y la superficie termina por colapsar.

¿Por qué se forman los socavones?

Las causas más comunes son:

Fugas de agua potable o drenaje: El agua se filtra y arrastra tierra poco a poco hasta crear un hueco bajo el pavimento

Lluvias intensas: El exceso de agua reblandece el suelo y erosiona materiales subterráneos

Deterioro de tuberías: Infraestructura vieja o dañada puede provocar filtraciones constantes

Características geológicas: En algunas zonas existen cavidades naturales que pueden colapsar con el tiempo

Obras y construcciones: Excavaciones o modificaciones del subsuelo pueden debilitar el terreno

En ciudades como Guadalajara, Zapopan o Tlaquepaque, los socavones suelen estar relacionados con fugas en redes hidráulicas o drenajes combinadas con lluvias intensas, especialmente durante la temporada de precipitaciones.

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