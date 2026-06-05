Frustran reclutamiento criminal en Jalisco; joven viajó desde CDMX por empleo falso

GENERANDO AUDIO...

Rescatan a joven engañada con oferta laboral en Jalisco. Foto: Omar Hernádez

Una joven de 22 años originaria de la Ciudad de México fue resguardada por autoridades de Jalisco tras viajar a Guadalajara engañada por una falsa oferta de trabajo difundida en redes sociales. El caso encendió nuevamente las alertas sobre los métodos de reclutamiento utilizados por grupos delictivos para atraer víctimas mediante promesas laborales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Jalisco informó que la mujer llegó al municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde detectó inconsistencias en las instrucciones que recibía de quienes supuestamente la habían contratado, por lo que decidió solicitar ayuda a elementos policiacos.

¿Cómo operó el engaño?

De acuerdo con las autoridades, la joven encontró una oferta laboral en Facebook, estableció contacto con los presuntos empleadores y recibió indicaciones para viajar desde la Ciudad de México hasta Guadalajara.

El comandante de la Policía de Tlaquepaque, Martín Escobar, explicó que incluso le compraron el boleto de viaje y le informaron que al llegar sería recogida por un taxi que la trasladaría a la empresa donde comenzaría a trabajar.

“Fue contratada presuntamente por una empresa, esto con engaños. Le compran su boleto de la Ciudad de México aquí a Guadalajara. Por medio de Facebook ve la oferta de trabajo, se contacta con ellos e intercambian números telefónicos”, señaló el mando policial.

Rescatan a joven engañada con oferta laboral en Jalisco. Foto: Omar Hernádez

Activan protocolos para evitar reclutamiento forzado

Tras recibir el reporte, los policías municipales resguardaron a la joven y activaron los protocolos correspondientes para descartar que se tratara de una persona desaparecida o víctima de algún delito.

Las autoridades solicitaron apoyo del área especializada de búsqueda de personas para verificar si existía alguna ficha de búsqueda o Alerta Amber, resultado que fue negativo.

Asimismo, lograron contactar al padre de la joven, quien informó que desconocía que su hija se encontraba en Guadalajara.

“Tuvimos contacto con su progenitor, el cual nos hace mención de que no tenía conocimiento de que su hija estuviera aquí en la ciudad de Guadalajara”, indicó Martín Escobar.

Rescatan a joven engañada con oferta laboral en Jalisco. Foto: Omar Hernádez

Suman 83 casos detectados en la Central Camionera

Luego de confirmar que la mujer se encontraba en buen estado de salud y no existía denuncia por desaparición, las autoridades gestionaron apoyo para que pudiera regresar a la Ciudad de México.

“Vamos a ver la manera de apoyarle con alimentos y con el boleto para su regreso a la Ciudad de México”, añadió el comandante.

Rescatan a joven engañada con oferta laboral en Jalisco. Foto: Omar Hernádez

Las autoridades estatales exhortaron a la población a verificar la autenticidad de las ofertas de empleo publicadas en internet y evitar compartir información personal con desconocidos.

De acuerdo con los datos oficiales, con este caso ya suman 83 personas localizadas en condiciones de vulnerabilidad o riesgo similar en la Nueva Central Camionera de Guadalajara, un punto identificado por las autoridades como foco de posibles intentos de reclutamiento criminal mediante ofertas laborales falsas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.