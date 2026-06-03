Campesinos de Jalisco alistan manifestaciones previo al Mundial 2026

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Campesinos de Jalisco. Foto: Omar Hernández

Diversas organizaciones campesinas del estado de Jalisco realizaron este miércoles manifestaciones intermitentes en, al menos, tres accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), como parte de los preparativos para una serie de protestas que podrían intensificarse durante el Mundial de Futbol.

Los productores agrícolas buscan organizarse de cara a las acciones que tienen previsto realizar a partir del próximo 9 de junio. Entre sus principales demandas destacan mayores apoyos para la tecnificación del campo, subsidios al combustible, agilización en la renovación de concesiones para pozos de agua y precios de garantía para el siguiente ciclo agrícola.

Los manifestantes advirtieron que, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades estatales y federales, radicalizarán sus acciones.

“Hemos estado tratando de dialogar con las autoridades, pero tenemos varios meses y no nos han hecho más que patear el bote”, Ricardo Hernández, dirigente campesino de la zona Ciénega de Jalisco

Hasta el momento, las organizaciones mantienen en pie la amenaza de afectar la operación aeroportuaria y el desarrollo de los partidos en el Estadio Guadalajara si no obtienen respuestas concretas a sus demandas, aunque por ahora estas medidas se mantienen como advertencia.

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