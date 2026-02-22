Código rojo en Jalisco tras abatimiento de “El Mencho”: piden a población resguardarse y cancelan clases

GENERANDO AUDIO...

Avenida desierta en Jalisco. Foto: Cuartoscuro

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Jalisco se activó el código rojo por bloqueos carreteros y quemas de vehículos.

El gobernador de la entidad, Pablo Lemus Navarro, pidió a la población evitar salir de sus hogares y detalló que se instaló la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno con el fin de inhibir actos contra la población.

De la misma manera, Lemus Navarro informó que se cancelan las clases presenciales en el estado el lunes 23 de febrero y ordenó la cancelación de eventos masivos para este domingo.

¿Qué pasó en Jalisco?

De acuerdo con Lemus Navarro, la mañana de este domingo 22 de febrero fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa que derivó en enfrentamientos en la zona.

“También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”, abundó el mandatario.

¿Qué recomiendan otras autoridades?

La embajada de Estados Unidos en México lanzó las siguientes recomendaciones a sus ciudadanos:

Evitar zonas cercanas a actividad policial

Estar atentos al entorno

Buscar refugio y minimizar movimientos innecesarios

Seguir medios locales para actualizaciones

Seguir indicaciones de autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911

Evitar aglomeraciones

Mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar

Las ubicaciones consideradas como “violentas” por la representación diplomática incluyen:

Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara

Tamaulipas, incluyendo Reynosa y otros municipios

Zonas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León

Por su parte la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, estado donde también hubo bloqueos y quema de vehículos, reiteró el llamado a la población para reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089, y a mantenerse informados por canales oficiales.

