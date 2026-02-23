¿Qué pasará con el cuerpo del “Mencho”? Harfuch detalla lo que sigue

GENERANDO AUDIO...

García Harfuch explicó que hubo 85 bloqueos carreteros. Foto: Cuartoscuro.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó qué harán con el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conferencia mañanera de este lunes 23 de febrero, resaltó que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identidad de Nemesio Oseguera como uno de las tres personas que murieron tras huir hacia una zona boscosa del cerro de Tapalpa, durante un enfrentamiento con Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional.

Mencionó que los dos sicarios restantes solo eran el personal de seguridad cercano de Nemesio Oseguera. En cambio, otra cabecilla abatida fue Hugo “N”, alias “El Tupi”, quien murió tras un operativo en El Grullo durante el mismo día.

Ante la pregunta sobre qué harán con el cuerpo del “Mencho”, trasladado a CDMX, Omar García Harfuch dijo de forma breve que lo entregarían a sus familiares.

“Normalmente, los reclaman los familiares y se entregan”, precisó.

Saldo de los bloqueos tras detención del líder del CJNG

Además, Omar García Harfuch precisó que hubo 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Sin embargo, en un inicio, el Gabinete de Seguridad informó sobre 250 bloqueos, entre ellos incendios y ataques a negocios.

Omar García Harfuch indicó que la mayoría de bloqueos fueron retirados el pasado 22 de febrero, por lo que este lunes ya no hay bloqueos. Destacó que detuvieron a 70 personas del CJNG en siete estados.

A su vez, registraron 27 agresiones contra las autoridades. Tan solo en Jalisco hubo seis ataques, donde murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado. En cambio, 30 presuntos delincuentes murieron en estos incidentes de Jalisco, detalló el titular de la SSPC.

Por otra parte, en Michoacán, cuatro presuntos delincuentes murieron en 13 agresiones. 15 elementos de seguridad resultaron lesionados.

