Colectivos refuerzan pega de fichas de búsqueda mundialistas de personas desaparecidas en Jalisco

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Foto: Especial

Los colectivos de búsqueda en Jalisco intensificaron su campaña este domingo para visibilizar la crisis de personas desaparecidas, al colocar en espacios públicos fichas con temática mundialista, elaboradas con inteligencia artificial, con el objetivo de sensibilizar a turistas nacionales y extranjeros que llegan al estado.

Los buscadores aclararon que no se oponen a que México sea sede del Mundial 2026, pero reprochan que el gobierno no atienda con la misma prioridad la crisis de inseguridad y desapariciones.

“No estamos en contra del mundial, estamos en contra del olvido, estamos en contra del excesivo gasto público en materia estética para mejorar ciertos lugares, para dar una imagen del país o del estado que no corresponden a la realidad cuando hay otras áreas que con cinco o diez milloncitos que nos hubieran dado de más hubieran hecho un gran cambio”

Héctor Flores / representante del colectivo Luz de Esperanza

La campaña ha tenido eco en Jalisco. Personas sensibilizadas por la causa se han sumado como voluntarios a las jornadas de difusión y colocación de fichas.

“Bueno, me sorprendió ver a la gente haciendo pegas y quise unirme, es bastante fuerte el darse cuenta de una realidad que está a voces y a no voces, que es muy duro estar apoyando y que, al momento de ver las fichas notas a alguien de tu edad, más joven que lleva tres, cinco años, mucho más desaparecidos”

Adrián Gutiérrez / voluntario en pega de fichas de búsqueda

Al finalizar las jornadas de colocación de fichas, los colectivos organizaron un torneo de fútbol callejero donde no se busca un ganador, sino visibilizar su lucha.

“Las cascaritas de la memoria son también parte de los esfuerzos para seguir llamando la atención, lograr un impacto y darle otro sentido a la lucha, a través del deporte, manifestarnos de manera pacífica a través del fútbol”

Héctor Flores / representante del colectivo Luz de Esperanza

Además de las inmediaciones del Fan Fest, las fichas fueron colocadas en zonas de alta afluencia peatonal.

“No solo visibilizar, sino también empatizar, y yo creo que nuestros desaparecidos con la playera de la selección y como si estuvieran en el álbum Panini da un mensaje, varios mensajes muy fuertes, primero que nada, que son mexicanos que nos hacen falta y que no todo es mundial, seguimos buscando a todos nuestros familiares y que se tienen que seguir nombrando”

Héctor Flores / representante del colectivo Luz de Esperanza

Además de las actividades de fin de semana, los colectivos realizarán manifestaciones especiales durante los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

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