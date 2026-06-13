Mundial 2026 deja 36.8 toneladas de basura en Guadalajara durante primer día de actividades

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36.8 toneladas de basura recolectadas en GDL por inicio del Mundial. Foto: Uno TV

El arranque del Mundial 2026 en Guadalajara dejó un saldo de 36.8 toneladas de residuos recolectados en distintos puntos de concentración de aficionados, informó la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales.

Las labores de limpieza se realizaron en zonas como La Minerva, el corredor Chapultepec, el FIFA Fan Festival y sus alrededores, donde miles de personas participaron en las actividades relacionadas con la inauguración del torneo.

Despliegan operativo especial de limpieza

A través de las direcciones de Gerencia Nocturna, Guadalajara Limpia y Aseo Público, el municipio implementó un operativo permanente que incluyó:

Barrido manual.

Recolección de residuos.

Atención de puntos críticos.

Hidrolavado de espacios públicos.

Limpieza en corredores de alta afluencia.

¿Cuánta basura se recolectó?

Las autoridades detallaron que la recolección se distribuyó de la siguiente manera:

Guadalajara Limpia: 15.2 toneladas de residuos.

15.2 toneladas de residuos. Gerencia Nocturna: 14 toneladas.

14 toneladas. Aseo Público: 7.6 toneladas.

En total, se retiraron 36.8 toneladas de desechos durante las primeras 24 horas de actividades mundialistas.

Para atender la demanda de limpieza, las dependencias municipales desplegaron:

82 trabajadores y 21 vehículos de Guadalajara Limpia.

28 elementos y cinco unidades de Gerencia Nocturna.

77 trabajadores y ocho vehículos de Aseo Público.

Además de la recolección de basura, se realizaron trabajos de hidrolavado en 6 mil 800 metros cuadrados de espacios públicos.

36.8 toneladas de basura recolectadas en GDL por inicio del Mundial. Foto: Uno TV

Refuerzan reciclaje y mantenimiento urbano

Del mismo modo, la Dirección de Aseo Público informó que gran parte de los residuos generados en el FIFA Fan Festival fueron depositados en las 50 islas de reciclaje instaladas para el evento.

Asimismo, personal de Medio Ambiente brindó orientación a los visitantes sobre la correcta separación de residuos, mientras que trabajadores de Mejoramiento Urbano realizan labores de cloración en fuentes y mantenimiento del mobiliario urbano.

De esta manera, las autoridades municipales señalaron que el operativo de limpieza continuará durante el desarrollo de las actividades del Mundial para mantener en condiciones óptimas los espacios públicos de la ciudad.

36.8 toneladas de basura recolectadas en GDL por inicio del Mundial. Foto: Uno TV

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