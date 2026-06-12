En pleno arranque del Mundial, renuncia la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco

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Paula Ramírez Höhne. Foto: Elizabeth Rivera

Este jueves se informó que la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), Paula Ramírez Höhne, presentó su renuncia al cargo, la cual surtirá efectos a partir del próximo 1 de julio. Argumentó motivos personales y señaló que su decisión es irrevocable. El anuncio se dio mientras la atención pública se concentraba en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La renuncia fue presentada formalmente el pasado 9 de junio en la Ciudad de México ante la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, informó el organismo electoral mediante un comunicado.

De acuerdo con el IEPC, la decisión fue comunicada posteriormente a las y los integrantes del Consejo General. El organismo precisó que se trata de una determinación de carácter personal e irrevocable, que Ramírez Höhne calificó como una decisión “largamente meditada”.

La salida de la funcionaria electoral se dio a conocer únicamente mediante un comunicado. Hasta el momento, el Consejo General del IEPC no ha sesionado para definir quién ocupará de manera interina la presidencia del organismo. Paula Ramírez rechazó conceder entrevistas para explicar los motivos de su decisión.

El IEPC indicó que la renuncia entrará en vigor a partir del 1 de julio con el propósito de permitir una transición ordenada al frente del organismo electoral local.

Por su parte, la dirigencia estatal del PAN Jalisco lamentó la renuncia de Paula Ramírez Höhne y consideró que su salida deja debilitado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco de cara a los comicios de 2027.

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