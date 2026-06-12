FGR asegura especies protegidas durante cateo en Zapopan

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Hallan fauna silvestre protegida durante operativo en Jalisco. Foto: Getty

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el aseguramiento de seis ejemplares de especies protegidas tras una denuncia presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el aseguramiento se llevó a cabo durante una diligencia realizada en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Valle Real en el municipio de Zapopan, Jalisco.

¿Qué animales fueron asegurados durante el cateo en Zapopan?

De acuerdo con el reporte oficial, durante el operativo fueron asegurados los siguientes ejemplares:

Un tigre de bengala

Dos loros reales

Un perico dorado

Un cocodrilo moreletii

Un pitón bola

¿Por qué son importantes las especies aseguradas?

Las autoridades señalaron que los ejemplares localizados están catalogados como especies protegidas por la legislación ambiental mexicana y que algunas de ellas cuentan con categorías especiales de protección debido a su situación de conservación.

Por esta razón, la posesión, manejo, traslado o comercialización de estos animales debe cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades ambientales competentes.

La #FGR asegura fauna silvestre en peligro de extinción. Luego de una denuncia de la @PROFEPA_Mx, obtuvo orden de cateo en un domicilio ubicado en el municipio de #Zapopan, #Jalisco, donde se encontraban ejemplares considerados especies en peligro de extinción. Las autoridades… pic.twitter.com/kWBMwuhBJD — FGR México (@FGRMexico) June 11, 2026

FGR investiga posibles delitos contra la biodiversidad

Tras el aseguramiento de los animales, el Ministerio Público Federal continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente para determinar posibles responsabilidades relacionadas con delitos contra la biodiversidad.

La autoridad federal precisó que las indagatorias siguen en curso y que se analizarán las condiciones en las que se encontraban los ejemplares, así como la documentación que pudiera acreditar su procedencia o posesión legal.

No hay detenidos tras el aseguramiento

Por el momento, la FGR no ha informado sobre personas detenidas derivadas de este operativo; sin embargo, señaló que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y determinar si existen conductas que puedan constituir delitos ambientales.

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