“Nos gusta el futbol, no el gobierno”: madres buscadoras protestan en el inicio del Mundial

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Fichas de desaparecidos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Colectivos y familiares de personas desaparecidas realizaron una protesta pacífica en las inmediaciones del Estadio Guadalajara durante el arranque del Mundial 2026, para exigir justicia y visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta Jalisco, negando estar en contra de la justa deportiva, sino de la respuesta de las autoridades.

“Nos gusta el deporte, nos gusta el futbol. Lo que no nos gusta es cómo hace, la manera en cómo hace las cosas el gobernante. El que todos los recursos los incluye para el mundial, para el futbol. Es una simulación lo que está haciendo con nuestro estado para que se desvíe la realidad”, Teresa Sánchez, integrante de colectivos de búsqueda

Las manifestantes utilizaron paraguas con fichas de búsqueda impresas de sus familiares y desplegaron cédulas en vialidades y rutas de transporte cercanas al recinto deportivo, aprovechando la atención internacional que genera el Mundial.

Colectivos buscan visibilizar desapariciones durante el Mundial

Integrantes de agrupaciones de búsqueda señalaron que las actividades forman parte de una estrategia para dar mayor visibilidad a los casos de personas desaparecidas ante la presencia de miles de visitantes y medios de comunicación nacionales e internacionales.

“Es una manera, pues, de levantar la voz y protestar pacíficamente por nuestros desaparecidos”, Indira Navarro, representante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

Las familias también realizaron jornadas de pega de fichas y vigilias en las inmediaciones del estadio para mantener presentes los casos de sus seres queridos.

Otra de las manifestantes, María Salazar, denunció presuntas irregularidades en los procesos de identificación y seguimiento de personas desaparecidas.

“Nosotros se los entregamos, nosotros los desenterramos. Se los entregamos y ellos los vuelven a desaparecer”, María Salazar, integrante de colectivos de búsqueda

Los colectivos señalaron que el inicio del Mundial 2026 representa una oportunidad para llevar sus demandas más allá de México y llamar la atención de la comunidad internacional.

“Es intentar visibilizar y cubrirnos al mismo tiempo el dolor y las tempestades que nos pueden venir a nosotros, a nosotros los familiares y las madres buscadoras”, Teresa Sánchez, integrante de colectivos de búsqueda

También advirtieron sobre la situación que enfrenta Jalisco en materia de desaparición de personas, destacando que la entidad es la número uno en casos de desaparición forzada.

“Las personas extranjeras están expuestas, expuestas a ser desaparecidas porque Jalisco, Jalisco es el número uno en desaparición forzada”, Teresa Sánchez, integrante de colectivos de búsqueda

Las organizaciones anunciaron que mantendrán las jornadas de visibilización durante los próximos días para reclamar avances en la búsqueda de personas desaparecidas y atención a las familias afectadas.

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