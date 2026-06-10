Colectivos visibilizan crisis de desapariciones en Guadalajara con fichas estilo “álbum mundialista”

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En un intento por romper la indiferencia y escalar la visibilidad de la crisis de personas desaparecidas en México, familiares y colectivos intervinieron este fin de semana el mobiliario urbano de Guadalajara, Jalisco, con fichas de búsqueda inspiradas en tarjetas coleccionables de fútbol.

La acción, que aprovechó el contexto del interés internacional por el deporte, buscó captar la atención de turistas y medios extranjeros para presionar a las autoridades ante una problemática que ya supera las 130 mil personas desaparecidas en el país.

“Apostar por la buena voluntad del turismo internacional y de los medios internacionales para ver si se puede ejercer un tipo de presión al país para que las cosas puedan cambiar”

Héctor Flores / vocero del Colectivo Luz de Esperanza

Sin embargo, el esfuerzo tuvo corta vida. Muchas de las fichas fueron retiradas en cuestión de horas, ya sea por las condiciones climáticas o por brigadas de limpieza municipal.

Habitantes de la ciudad cuestionaron esta situación, al considerar que se limita el derecho de las familias a visibilizar sus casos.

“Al final de cuentas se las retiran, entonces no hay manera de cómo se puedan expresar ellos”

Natalia González / habitante de Guadalajara

Para algunos ciudadanos, quitar estas fichas no solo borra la denuncia, sino que también invisibiliza a las víctimas.

“No, no, no deben de quitarlas, porque solamente poniendo los letreros la gente se da cuenta”

Alberto Fernández / habitante de Guadalajara

“Que se mantengan las fichas de las personas para que todo el mundo sepa que sí hay desaparecidos y hay que buscarlos todavía”

José Barrera / habitante de Guadalajara

En medio de esta realidad, crece la preocupación por los métodos de reclutamiento del crimen organizado, particularmente a través de falsas ofertas laborales dirigidas a jóvenes. Frente al riesgo, algunos ciudadanos optan por reforzar sus medidas de seguridad personal.

“Pues trato de mantener siempre la ubicación con mi familia, con amigos, de estar al pendiente de dónde estamos”

Josué Anaya / habitante de Guadalajara

Mientras, autoridades locales niegan que haya una instrucción para retirar las fichas.

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