Familiares aprovechan Mundial para visibilizar desapariciones en Jalisco

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Mientras millones de personas siguen la emoción del fútbol rumbo al Mundial, familias de personas desaparecidas en Jalisco aprovecharon el interés por este deporte para exigir justicia y mantener viva la búsqueda de sus seres queridos. La iniciativa fue impulsada por el colectivo Luz de Esperanza, que busca llevar su mensaje a más personas dentro y fuera de México.

La campaña utiliza elementos relacionados con el fútbol, como balones y camisetas de la Selección Mexicana, para mostrar fichas de búsqueda de personas desaparecidas. Con esta acción, los familiares recordaron que en Jalisco existen más de 15 mil personas desaparecidas, una de las crisis más graves que enfrenta la entidad.

Familias de desaparecidos buscan visibilidad durante el Mundial

Para Héctor Águila Carbajal, padre de un joven desaparecido desde el 21 de julio de 2023, el fútbol representa también la ausencia de su hijo. Recordó que era licenciado en Geografía, trabajaba en la CONAFOR y compartía con él la pasión por este deporte.

“Mi hijo es un apasionado del fútbol. Nos desvelábamos para ver los partidos del Mundial y ahora no está mi muchacho”, expresó.

La campaña también reunió testimonios de otras familias. Antonia Guzmán, esposa de un ex policía desaparecido en 2012, cuestionó los recursos que se destinan al Mundial mientras miles de cuerpos permanecen sin identificar en el país.

Colectivos denuncian rezagos en investigaciones

Alma Gutiérrez, tía de Jonathan Cosío, señaló que los familiares enfrentan obstáculos constantes durante los procesos de búsqueda. Explicó que los avances en las investigaciones suelen perderse cuando cambia el Ministerio Público encargado de cada caso.

Además, lamentó las críticas que reciben algunas familias por mantener activas sus exigencias de justicia.

“Hay gente a la que le molesta lo que hace un familiar de desaparecido. No quisiéramos que hubiera otra familia más en nuestros zapatos”, señaló.

Piden apoyo de FIFA y Federación Mexicana de Futbol

La iniciativa ya generó interés entre ciudadanos y tuvo eco en medios internacionales. Sin embargo, integrantes de Luz de Esperanza afirmaron que hasta ahora ni la FIFA ni la Federación Mexicana de Futbol han mostrado respaldo a la causa.

Héctor Flores González, integrante del colectivo, pidió que el gobernador de Jalisco pueda servir como intermediario para gestionar reuniones con representantes de la FIFA y solicitar espacios dentro del Fan Fest o incluso en los estadios para visibilizar a las personas desaparecidas.

El mensaje de las familias es contundente: “El fútbol nos une, pero la ausencia nos duele”.

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