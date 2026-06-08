Manifestaciones en Jalisco durante la inauguración del Mundial

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En Jalisco, se prevén movilizaciones durante el Mundial. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Jalisco se prevén diversas manifestaciones antes y durante la inauguración del Mundial, ya que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), agricultores y colectivos de búsqueda podrían realizar movilizaciones en distintos puntos de la entidad.

Agricultores prevén protestas

Para el 9 de junio, productores agrícolas contemplan realizar manifestaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Además, advirtieron que podrían extender sus protestas a las inmediaciones del aeropuerto durante las actividades relacionadas con el Mundial.

Asimismo, señalaron que podrían movilizarse en los alrededores del Estadio Guadalajara, coincidiendo con eventos vinculados a la inauguración.

Los agricultores demandan apoyos para la tecnificación del campo, subsidios al combustible, renovación de concesiones para pozos de agua y precios de garantía para el próximo ciclo agrícola.

Hasta el momento, no se ha definido un horario para las movilizaciones. No obstante, indicaron que las protestas podrían cancelarse si alcanzan acuerdos con las autoridades.

CNTE mantendrá movilizaciones

Por su parte, integrantes de la CNTE continuarán con sus acciones de protesta en Jalisco. La Asamblea Magisterial Democrática Jalisco, de las Secciones 16 y 47, informó que el paro nacional continúa y siguen las acciones desde este 8 de junio y no descartó nuevas movilizaciones en los próximos días.

Hasta ahora, la organización no ha precisado qué calles o avenidas podrían verse afectadas.

Colectivos de búsqueda

Durante el fin de semana, colectivos de búsqueda llevaron a cabo actividades de visibilización en Guadalajara al transformar fichas de personas desaparecidas en estampas inspiradas en un popular álbum coleccionable, las cuales colocaron en distintos puntos de la ciudad, según reportaron medios locales.

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