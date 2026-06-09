Suspenden clases y actividades del sector público en Jalisco por inauguración del Mundial

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Se suspenden actividades por inauguración del Mundial. Fotos: Cuartoscuro

En el estado de Jalisco se suspenden las clases y las actividades de las dependencias de Gobierno el próximo jueves 11 de junio, con motivo de la inauguración del Mundial en la Ciudad de México.

Suspenden clases y actividades del sector público en Jalisco por el Mundial

Este martes por la mañana, el gobernador, Pablo Lemus, emitió un mensaje para informar que en el estado de Jalisco no habrá clases el día de la inauguración del Mundial. Tampoco darán servicio varias dependencias del Gobierno local.

En su mensaje, Lemus informó que ya fue firmado un decreto para la suspensión de actividades públicas el próximo jueves, en concordancia con las medidas anunciadas este mismo día por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Aquí en Jalisco he firmado ya un decreto que va exactamente en la misma línea, es decir, la suspensión de actividades del sector público”, explicó en su mensaje el gobernador.

Tenemos un anuncio importante que darles, en sintonía con el anuncio dado por la Presidenta, @Claudiashein, sobre la suspensión de actividades este próximo 11 de junio. Ayúdanos a difundir el mensaje. pic.twitter.com/ytBCm8v7fp — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 9, 2026

Las únicas dependencias del sector público que no suspenderán actividades son las que están relacionadas con la atención de emergencias, como Protección Civil, el cuerpo de bomberos y elementos de seguridad.

El principal objetivo de esta medida es mejorar la movilidad en el estado de Jalisco, además de brindarle una oportunidad a la ciudadanía para que disfrute del partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

Publican decreto de suspensión de clases y home office en dependencias en CDMX por inauguración del Mundial

El Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que ordena la implementación de esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia y modalidades flexibles en dependencias de la Administración Pública Federal con sede en la Ciudad de México (CDMX), además de la suspensión de clases el 11 de junio de 2026, con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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