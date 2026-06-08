¿Tienes más de 75 años? Te pedirán un requisito extra para la licencia en Jalisco

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En Jalisco, piden un documento especial para sacar la licencia. Foto: Cuartoscuro

Las personas de 75 años o más que deseen obtener una licencia de conducir por primera vez o realizar el refrendo de su documento en Jalisco deberán cumplir con un requisito adicional establecido por la Secretaría de Transporte estatal.

De acuerdo con datos del Gobierno de Jalisco, además de presentar la documentación ordinaria para el trámite, los conductores de este grupo de edad deberán entregar un certificado de salud expedido por una institución oficial que acredite que cuentan con aptitud física y mental para conducir un vehículo automotor.

¿Qué documentos necesitas para sacar la licencia en Jalisco?

Para una licencia nueva, los interesados deben presentar:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

CURP actualizada o acta de nacimiento que la contenga

Proporcionar su tipo de sangre y entregar todos los documentos en original y copia

También deberán aprobar los exámenes de conocimientos viales y práctico de manejo. En algunos casos, como motociclistas, conductores de transporte público o permisos para menores, se exige además una constancia de curso vial.

En el caso de los refrendos de licencias de automovilista, chofer y motociclista, los requisitos son similares, aunque no se contemplan exámenes de manejo. Sin embargo, para quienes tengan 75 años o más, el certificado médico continúa siendo obligatorio.

¿Cuánto cuesta sacar la licencia?

Para 2026, los costos de una licencia nueva son de:

913 pesos para automovilista

Mil 30 pesos para chofer

600 pesos para motociclista

En tanto, el refrendo tiene un costo de 766 pesos para automovilista, 913 pesos para chofer y 500 pesos para motociclista.

Se recomienda agendar cita previamente para agilizar la atención en cualquiera de los módulos habilitados en el Área Metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado.

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