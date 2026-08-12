Confirman muerte de primo del cantante Alfredo Olivas en ataque armado a taquería en Zapopan

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó este martes la muerte de dos hombres, uno de ellos identificado como primo del cantante de música regional mexicana, Alfredo Olivas, así como cuatro personas heridas, como saldo de un ataque armado en una taquería del municipio de Zapopan.

Los hechos ocurrieron en la taquería Fermín, especializada en tacos estilo Sinaloa, ubicada sobre el cruce de la avenida Federalistas y la calle Doctor Ángel Leaño, en la colonia La Cima.

De acuerdo con el reporte oficial, un comando de al menos ocho sujetos vestidos con ropa táctica arribo al establecimiento en tres camionetas. Los agresores ingresaron al local y abrieron fuego de manera directa contra un grupo de comensales utilizando armas largas.

La situación desato el pánico entre clientes y empleados, quienes buscaron resguardarse en diversos espacios del negocio. Las autoridades de seguridad detallaron que, tras la agresión, los atacantes abordaron nuevamente los vehículos y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Zapopan, Policía Estatal y efectivos del Ejército Mexicano. Paramédicos de la Cruz Verde brindaron los primeros auxilios y trasladaron a los heridos a un puesto de socorro.

Asimismo, se dio a conocer que entre las victimas hay personas originarias de Sinaloa, Coahuila y Jalisco.

Agentes de la Policía Ministerial y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizaron las pesquisas correspondientes y procedieron al levantamiento de los cuerpos.

Posteriormente, la Fiscalía informó la identidad de los fallecidos, siendo Jesús Aarón Olivas Cázares, identificado como primo del intérprete sonorense, Alfredo Olivas, y Pedro Fidel Álvarez Sánchez. Las autoridades informaron que la carpeta de investigación continúa abierta para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

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