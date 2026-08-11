Localizan a niña de 12 años y a dos adolescentes reportados como desaparecidos en Jalisco

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Niña localizada en Jalisco. Foto: Uno TV

Autoridades de seguridad de Zapopan, Jalisco, informaron sobre localización de una niña de 12 años que contaba con ficha de búsqueda activa. De acuerdo con el reporte, la menor fue ubicada por elementos de la Policía Vial cuando caminaba aparentemente desorientada en calles del municipio jalisciense.

La menor fue encontrada sobre Ignacio Allende y Periférico Sur, en la colonia El Colli. Al acercarse para verificar su estado, la niña pidió ayuda y explicó que se encontraba extraviada.

Los oficiales activaron los protocolos correspondientes para la atención de personas extraviadas.

Niña contaba con ficha de búsqueda activa

Tras cotejar sus datos en la base de registros, los elementos confirmaron que la menor contaba con una cédula de búsqueda activa emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

De acuerdo con el reporte preliminar, la niña había salido de su domicilio para realizar unas compras en una tienda ubicada en otra colonia de Zapopan. Sin embargo, perdió el rumbo y no regresó a casa, por lo que su familia reportó su desaparición ante las autoridades.

Después de recibir atención médica inicial y realizarse la verificación correspondiente, la menor fue trasladada a las instalaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco.

Ahí se iniciaron los trámites legales para llevar a cabo su reintegración con su familia.

Reportan localización de dos menores de Jalisco

El caso ocurre mientras continúa la preocupación por la desaparición de menores de edad en Jalisco.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó también sobre la localización de dos adolescentes originarios de la entidad, quienes habían sido reportados como desaparecidos en Tlajomulco de Zúñiga.

Según el colectivo, los jóvenes fueron localizados y rescatados después de haber sido presuntamente captados por redes del crimen organizado en Guerrero.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Centro de Mando Federal de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con la información difundida por el colectivo.

Mantienen alerta por desaparición de jóvenes

Guerreros Buscadores de Jalisco señaló que los adolescentes permanecen bajo resguardo de autoridades federales.

El colectivo también afirmó que existirían indicios de que los jóvenes estarían siendo presionados para modificar su versión sobre el presunto reclutamiento. Este señalamiento no fue confirmado en la información proporcionada.

En Jalisco se mantiene la atención sobre casos de menores y jóvenes desaparecidos, algunos de los cuales, según familiares y colectivos, habrían sido atraídos por grupos delincuenciales mediante falsas ofertas de trabajo.

Familiares de más de una decena de menores desaparecidos mantienen protestas para exigir a las autoridades avanzar en las investigaciones y localizar a los jóvenes.

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