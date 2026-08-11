Madre se reúne con hijo reportado como desaparecido en Jalisco

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Este sábado, Mayra Corona finalmente se reunió con su hijo Carlos Humberto, adolescente reportado como desaparecido el pasado 17 de julio en Zapopan, Jalisco. El menor fue localizado en Michoacán, donde la madre acudió luego de que la Fiscalía estatal le informara sobre su ubicación.

La madre relató que vivió momentos de angustia después de recibir la noticia. La mañana del viernes le pidieron trasladarse a Michoacán para identificar y recibir a su hijo; sin embargo, el viaje no tuvo el resultado esperado y le solicitaron retirarse del lugar.

Adolescente desaparecido estaba en Michoacán

Mayra Corona mencionó que pudo hablar con Carlos Humberto y confirmó que el adolescente se encuentra en buen estado de salud.

Mi hijo gracias a Dios está bien, en buenas condiciones, no está golpeado. Está buen estado de salud.

La mujer había señalado inicialmente que su hijo habría sido reclutado a la fuerza. Sin embargo, después de hablar con el adolescente, modificó su versión y explicó que, de acuerdo con lo que él le contó, habría aceptado una oferta laboral sin informar a su familia.

Según el relato de la madre, Carlos Humberto habría viajado para trabajar en una tablajería en la zona de Coalcomán, Michoacán. El adolescente le habría contado que aceptó el empleo porque pensó que su familia no le permitiría ir.

Corona también explicó que las marchas y fichas de búsqueda ayudaron a que su hijo supiera que su familia lo estaba buscando.

Colectivos piden esclarecer qué ocurrió

Tras la localización del adolescente, colectivos de búsqueda y activistas manifestaron su preocupación por el proceso de entrega y pidieron que las autoridades garanticen que la madre no haya sido presionada.

Los grupos también señalaron que cuentan con información sobre la existencia de presuntos centros de reclutamiento y adiestramiento criminal en Michoacán.

Hasta el momento, la información sobre las circunstancias en las que el adolescente llegó a Michoacán corresponde a lo relatado por su madre. Las autoridades deberán esclarecer qué ocurrió durante el periodo en que permaneció fuera de Jalisco.

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