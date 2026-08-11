“Mi Primer Millón”: Jalisco impulsa a empresas hacia nuevos mercados

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Foto: especial

El Gobierno de Jalisco lanzó el programa “Mi Primer Millón”, dirigido a empresas del estado que buscan ampliar su presencia en mercados nacionales e internacionales.

La iniciativa contempla apoyos económicos y acompañamiento empresarial para 30 empresas jaliscienses que ya superaron su etapa inicial de comercialización y tienen potencial de crecimiento.

¡La convocatoria de Mi Primer Millón ya está abierta!



Si tu producto tiene el potencial para llegar a mercados como Estados Unidos y Canadá, este programa te ayuda a dar el siguiente paso.



30 empresas serán seleccionadas para acceder a financiamiento, capacitación y mentorías… pic.twitter.com/OZ5EzM0IrJ — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) August 10, 2026

¿En qué consiste “Mi Primer Millón”?

El programa de aceleración empresarial es impulsado por el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), y busca fortalecer a negocios que tengan posibilidades de ampliar sus operaciones.

La convocatoria considera una bolsa de 1.5 millones de pesos en subsidios directos, que será distribuida de la siguiente manera:

Primer lugar: un millón de pesos

un millón de pesos Segundo lugar: 300 mil pesos

300 mil pesos Tercer lugar: 200 mil pesos

Además del apoyo económico, las empresas seleccionadas tendrán acceso a mentorías y acompañamiento empresarial con alcance nacional e internacional.

El objetivo es que los participantes puedan fortalecer sus modelos de negocio, profesionalizar sus operaciones y prepararse para acceder a oportunidades de mayor escala.

¿Qué empresas pueden participar?

La convocatoria está dirigida a 30 empresas jaliscienses que ya hayan iniciado la comercialización de sus productos y que cuenten con posibilidades de crecimiento.

Entre las oportunidades que contempla el programa se encuentran el acceso a cadenas de autoservicio y retail, así como la posibilidad de explorar mercados de exportación, principalmente en Estados Unidos y Canadá.

Los sectores considerados incluyen:

Alimentos procesados y bebidas

Salud y bienestar

Snacks

Cosméticos y cuidado personal

Productos y alimentos para mascotas

Suplementos alimenticios

Artículos para el hogar

De acuerdo con la información presentada por las autoridades estatales, el acompañamiento busca que los negocios participantes mejoren diferentes aspectos de sus operaciones y estén en condiciones de competir en mercados de mayor tamaño.

Gobierno de Jalisco busca ampliar presencia de empresas locales

Durante la presentación del programa, el gobernador Pablo Lemus Navarro señaló que el estado cuenta con emprendedores con capacidad para desarrollar empresas competitivas y destacó la importancia de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

El mandatario también planteó que el crecimiento de negocios que actualmente cuentan con plantillas pequeñas podría traducirse en una mayor generación de empleos y en nuevas oportunidades de exportación, el programa contempla la participación de mentores e inversionistas, como parte del acompañamiento para las empresas seleccionadas.

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