Hasta 40 mil pesos para mujeres con cáncer en Jalisco; ve requisitos y fecha límite para aplicar

GENERANDO AUDIO...

En Jalisco, hay apoyos para mujeres con cáncer. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Mujeres mayores de 18 años que viven en Jalisco, que no cuentan con derechohabiencia del IMSS o ISSSTE y se encuentran en situación de vulnerabilidad económica podrán solicitar apoyos de hasta 40 mil pesos para acceder o dar continuidad a un tratamiento contra el cáncer de mama o cervicouterino.

El programa “Sigamos Adelante”, impulsado por el Gobierno de Jalisco a través del Sistema DIF Jalisco y en coordinación con la Secretaría de Salud, también contempla apoyos de 4 mil a 16 mil pesos para estudios de diagnóstico.

Las mujeres interesadas tienen como fecha límite el 31 de agosto de 2026 para presentar su documentación en el Sistema DIF Municipal que corresponda a su lugar de residencia.

¿Cuánto dinero pueden recibir?

El programa cuenta este año con una inversión de 40 millones de pesos (mdp) y contempla dos tipos de apoyo económico:

De 4 mil a 16 mil pesos para estudios diagnósticos

Hasta 40 mil pesos, por única ocasión, para acceder o dar continuidad a un tratamiento médico

Además del recurso económico, las beneficiarias recibirán acompañamiento integral, canalización a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, así como seguimiento para sus familias.

En Jalisco fortalecemos la atención integral contra el cáncer con acciones que acompañan a quienes más lo necesitan.



El Gobernador @PabloLemusN presentó Sigamos Adelante, un programa impulsado en coordinación con el Sistema @DIFJalisco, encabezado por @MayeVillaLemus, que… pic.twitter.com/31BR5Blrqo — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) August 6, 2026

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

El programa está dirigido a mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años

Ser residentes del estado de Jalisco

Encontrarse en condición de vulnerabilidad económica

No contar con derechohabiencia del IMSS o ISSSTE

Para el apoyo destinado al tratamiento, contar con un diagnóstico médico emitido por una institución pública de salud. También deberán presentar la documentación requerida para acreditar su identidad, domicilio, situación médica y condición socioeconómica.

Estos son los documentos que deben presentar

Las solicitantes deberán acudir al DIF Municipal correspondiente con:

Identificación oficial vigente con fotografía y CURP certificada, verificada con el Registro Civil

Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses

Resumen médico o constancia de tratamiento médico emitido por una institución pública de salud

Documento de no derechohabiencia expedido por el IMSS e ISSSTE

Solicitud de incorporación debidamente requisitada y firmada

Aceptar la valoración socioeconómica realizada por personal de Trabajo Social o Promotoría Social del DIF Municipal

¿Dónde y cuándo se realiza el trámite?

Las interesadas deberán acudir directamente al Sistema DIF Municipal que corresponda a su lugar de residencia y entregar la documentación solicitada.

La fecha límite para presentar los documentos es el 31 de agosto de 2026

Una vez realizado el trámite, el personal de Trabajo Social o Promotoría Social proporcionará un número de registro. Posteriormente, se notificará a las solicitantes si fueron seleccionadas como beneficiarias, una vez que se publique la lista correspondiente.

Apoyarán a mil 200 mujeres durante 2026

“Sigamos Adelante” contempla beneficiar inicialmente a mil 200 mujeres de 84 municipios de Jalisco. De ellas, 600 se encuentran bajo sospecha o en proceso de diagnóstico, mientras que otras 600 requieren complementar su tratamiento médico. El objetivo es que las dificultades económicas no sean un impedimento para que las mujeres puedan realizarse estudios o continuar con la atención que requieren.

Buscan ampliar el programa en 2027

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que para el ejercicio presupuestal 2027 se proyecta duplicar la bolsa a 80 millones de pesos. Con este incremento, la meta sería beneficiar a 2 mil 400 mujeres y ampliar la cobertura a los 125 municipios de Jalisco.

¿Dónde pedir informes?

Para obtener información sobre “Sigamos Adelante”, el DIF Jalisco habilitó el teléfono 33-3030-3800, extensiones 3102 y 3111.

También se puede solicitar información a través del correo electrónico sigamosadelante@difjalisco.gob.mx

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.