Consulta en Google Maps los horarios y la ubicación en tiempo real del transporte público en Jalisco

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Podrás checar horarios en tu teléfono. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El transporte público de Jalisco se moderniza y ya se puede consultar en tiempo real la ubicación y horarios de los camiones a través de la aplicación de Google Maps. En esta primera etapa se ha incluido la información de 275 rutas; el plan a futuro es alcanzar el 100% de las rutas de transporte público.

Horarios del transporte público de Jalisco se podrán consultar en tiempo real

A principios del mes de marzo, la Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) firmó un acuerdo con Ualabee, empresa socia tecnológica de Google, para establecer en tiempo real todas las rutas y unidades de transporte público del estado.

Después de meses de trabajo, la primera etapa de este ambicioso plan ya está disponible para comodidad de todos los usuarios que día a día se desplazan por las calles tapatías, o para los turistas que visitan el estado.

Ayer domingo, 19 de julio, Diego Monraz, titular de la Setran, compartió la noticia de que los datos de 275 rutas y vías ya se encuentran disponibles en Google Maps para que los usuarios obtengan información en tiempo real sobre la ubicación de los camiones y el tiempo que tardarán en llegar las unidades.

“Las 275 rutas y vías han sido actualizadas y ubicadas en Google Maps. En esta misma aplicación a partir de ahora vas a comenzar a ver tu ruta de transporte público, en dónde viene la unidad, en cuánto tiempo va llegar al punto donde lo desees tomar en tiempo real”, explicó el funcionario en un video publicado en redes sociales.

La segunda etapa del proyecto, a desarrollarse también este año, contempla incorporar la totalidad del parque vehicular del transporte público en Jalisco, es decir, 4 mil 500 unidades para visualización en tiempo real en Google Maps.

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