Tumba del “Mencho” recibe visitas y arreglos monumentales en el día de su cumpleaños 60

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Llevan arreglos florales a la tumba del “Mencho” Foto: Elizabeth Avelar

Al cementerio privado donde está sepultado el abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, llegaron este viernes decenas de arreglos florales. Entre ellos destacaban cuatro monumentales: tres con forma de gallo y uno con forma de caballo, además de varias coronas elaboradas con rosas rojas y otras flores blancas.

El “Mencho”, quien fue abatido el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, habría cumplido este viernes 60 años de edad. Por ello, varias personas acudieron al camposanto para visitar su tumba

Así es la lápida del “Mencho”

La lápida del fundador del CJNG muestra el nombre de Rubén Oseguera Cervantes, las fechas 1966-2026 y una fotografía en la que aparece abrazando un gallo. También incluye el mensaje: “Fuiste un gran hombre, el mejor padre, esposo, abuelo y hermano. Gracias por ser nuestra guía, nuestro héroe y sobre todo nuestro mejor amigo”, así como la frase: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. ¡Te amamos! Siempre estarás en nuestros corazones”.

Otra tumba se encuentra junto al sepulcro

Junto a la tumba de Oseguera Cervantes se encuentra la de Hugo César Macías Ureña, alias el “Tuli” (1976-2026), con las leyendas: “Fuiste un gran hombre, valiente y fiel amigo” y “Hoy descansan dos hombres que dejaron huella y cuya lealtad fue hasta la muerte. Siempre te recordaremos con amor”. El mensaje está firmado por “Tu esposa, hijos y familia”.

Guardia Nacional mantiene vigilancia en la zona

La zona del Recinto de la Paz es vigilada de manera intermitente por elementos de la Guardia Nacional.

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