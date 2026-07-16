¿Qué pasó con los más de 20 perros y gatos muertos en El Salto, Jalisco?

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En El Salto, Jalisco, localizaron 20 cuerpos de perros. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Hace unos días, en el municipio de El Salto, Jalisco, fueron localizados más de 20 perros y gatos sin vida en una brecha de la colonia El Castillo, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Localizan perros y gatos en El Salto

El hallazgo fue reportado el 10 de julio; sin embargo, fue hasta el 13 de julio cuando el Gobierno Municipal de El Salto, a través de Protección Animal, difundió una ficha con las características de los primeros 20 animales localizados.

De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los ejemplares corresponde a perros, con aproximadamente 18 caninos, mientras que el resto son gatos. En un comunicado, la autoridad municipal informó:

“En días recientes fueron localizados diversos animales de compañía sin vida en un predio de nuestro municipio, por lo que se iniciaron las acciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables”.

Asimismo, señaló que la ficha de reconocimiento tiene como finalidad ayudar a identificar a los animales.

“La ficha de reconocimiento que compartimos tiene como objetivo ayudar en la identificación de estos animales. Si reconoces a tu mascota o cuentas con información sobre el lugar donde fue atendida o el servicio que recibiste tras su fallecimiento, te pedimos comunicarte con nosotros. Tu testimonio puede ser fundamental para contribuir al esclarecimiento de este lamentable caso. Agradecemos a la ciudadanía su apoyo y colaboración para que estos hechos no queden impunes”, indicó Protección Animal de El Salto.

Reportan más hallazgos

El medio N+ informó que en el sitio habrían sido localizados 70 animales, además de que algunos ejemplares portaban una cinta en una de sus extremidades con letras que presuntamente corresponderían a un médico.

De acuerdo con ese reporte, una de las líneas de investigación apunta a que los cuerpos podrían provenir de veterinarias que ofrecen servicios de cremación. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente esa versión ni han informado sobre personas detenidas por este caso.

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