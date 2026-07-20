SIAPA instala plantas potabilizadoras portátiles en Guadalajara: ¿dónde podrás llenar gratis tu garrafón y en qué horario?

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SIAPA pone en marcha plantas potabilizadoras portátiles. Foto: Getty

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en coordinación con la Comisión Estatal del Agua (CEA) comenzaron la operación de plantas potabilizadoras móviles en Guadalajara para que la población pueda abastecerse de agua potable gratis.

¿Dónde están las plantas potabilizadoras móviles del SIAPA?

La primera planta potabilizadora móvil inició operaciones en la colonia El Sauz, una zona ubicada entre los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan, donde se concentra un alto número de reportes ciudadanos por la calidad del agua.

Además, el SIAPA informó que a partir de este lunes 20 de julio entrará en operación una segunda unidad en la colonia Unidad Modelo, como parte del programa Agua Limpia: Plan Emergente para la Ciudad.

La planta estará instalada en:

Cruce de Pedro Páramo y Grupo 125, colonia Unidad Modelo

Horario: de 07:00 a 22:00 horas

El Gobierno de Jalisco indicó que la planta permanecerá algunos días en cada colonia antes de trasladarse a otros puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, los cuales serán dados a conocer mediante los canales oficiales.

¿Quiénes pueden llenar gratis su garrafón?

De acuerdo con el SIAPA, cualquier persona podrá acudir a abastecerse de agua potable siempre que lleve recipientes limpios.

Entre los recipientes permitidos se encuentran:

Garrafones

Cubetas

Contenedores similares con tapa, de preferencia

El servicio será gratuito y estará dirigido principalmente a habitantes de las zonas donde se han reportado problemas en la calidad del agua.

Gracias a la Planta Potabilizadora Móvil, las y los vecinos de la zona de El Sauz pudieron abastecerse de agua limpia como parte del Plan Emergente para la Ciudad.



Mantente pendiente de nuestras redes oficiales para conocer la próxima ubicación y seguir aprovechando este… pic.twitter.com/oOGrK1NOQi — Siapagdl (@siapagdl) July 19, 2026

Plantas potabilizadoras móviles producirán hasta mil 500 garrafones diarios

El Gobierno de Jalisco informó que la estrategia contempla la incorporación de 40 plantas potabilizadoras móviles que operarán de manera itinerante en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Cada unidad es operada por dos especialistas y tiene capacidad para producir hasta mil 500 garrafones de 20 litros por jornada.

¿Cómo solicitar información sobre las plantas del SIAPA?

El SIAPA informó que las personas también podrán consultar la ubicación y disponibilidad de las plantas potabilizadoras móviles a través de SIAPATEL, llamando al 073.

La dependencia señaló que este programa complementa las obras del Plan Integral Hídrico, entre las que destacan el nuevo Tren de Potabilización de la Planta Potabilizadora No. 1, la reconversión de esa instalación y otros proyectos para fortalecer el suministro de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

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