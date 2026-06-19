Domósfera en Jalisco: días, horario, costo y ubicación de la experiencia inmersiva

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Días, horario, costo y ubicación de la Domósfera. Foto: Gobierno Jalisco.

Hace unos días se inauguró la Domósfera, una experiencia inmersiva que se instaló en el estado de Jalisco como parte de las actividades recreativas y culturales del Mundial 2026, por lo que acá te contamos todos los detalles que tienes que conocer: días, horario, costo y la ubicación exacta donde se encuentra este espectáculo dirigido a niños y adultos.

¿Qué es la Domósfera de Jalisco?

El Gobierno de Jalisco dio a conocer el pasado 16 de junio de 2026 que se inauguró la Domósfera, que de acuerdo con las autoridades del estado, se trata de una experiencia inmersiva, audiovisual y sensorial de superrealidad 4K.

En esta instalación se encuentran dos domos en los que niñas, niños, jóvenes y adultos podrán aprender, imaginar, inspirarse y divertirse con diferentes contenidos interactivos que se proyectan y que combinan tecnología, cultura, naturaleza y entretenimiento.

“Queremos que cada persona que visite nuestro estado, y cada familia jalisciense, viva experiencias únicas e inolvidables durante este momento histórico. Porque el Mundial también se celebra en nuestros espacios públicos, con actividades que acercan la emoción a todas y todos”, señala el Gobierno de Jalisco.

Días, horario, costo y ubicación de la Domósfera

Por medio de una publicación hecha en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó todos los detalles para que las personas puedan visitar la Domósfera.

¿Qué días está abierta la Domósfera?

Está abierta todos los días, de lunes a domingo, pero solamente hasta el próximo domingo 19 de julio

¿En qué horario se puede visitar la Domósfera?

La experiencia inmersiva de superrealidad 4K está abierta en un horario de las 12:00 a las 22:00 horas.

¿Dónde está la Domósfera?

Pueden encontrar este espectáculo audiovisual y sensorial en el Auditorio Benito Juárez, ubicado en la avenida Mariano Barcenas s/n, en la colonia Auditorio de Zapopan, Jalisco.

¿Qué costo tiene la Domósfera?

La Domósfera no tiene ningún costo, es una actividad totalmente gratis.

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