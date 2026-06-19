Localizan en Jalisco a adolescente desaparecida en Guanajuato

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Autoridades descartan indicios de delito

Una adolescente de 17 años reportada como desaparecida en Guanajuato fue localizada este jueves en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, gracias a una denuncia ciudadana realizada a través de grupos vecinales de WhatsApp. La menor contaba con una ficha de búsqueda vigente emitida desde el 1 de junio de 2024 por autoridades de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

El hallazgo ocurrió luego de que vecinos de la colonia El Vergel alertaran a las autoridades sobre la presencia de una joven que permanecía afuera de una vivienda ubicada en el cruce de la avenida Las Rosas y la calle Pino. Tras recibir el reporte, policías municipales acudieron al lugar para verificar la situación.

Localizan a adolescente con ficha de búsqueda en Tlaquepaque

De acuerdo con Mabel Venegas, policía de San Pedro Tlaquepaque, el aviso fue recibido mediante los grupos vecinales de WhatsApp de Línea Segura, operados por el área de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad.

“Por medio de los grupos vecinales de WhatsApp, del área de Vinculación Ciudadana de esta secretaría, nos informan que han avistado a una menor con las características de una ficha de búsqueda de Alerta Amber”, explicó la oficial.

Los elementos entrevistaron a la adolescente y cotejaron su información en las bases institucionales. Tras la revisión, confirmaron que existía un reporte de búsqueda activo emitido por autoridades de Guanajuato.

Aplican protocolos de resguardo para la menor

Luego de confirmar su identidad, los policías municipales activaron los protocolos correspondientes para proteger a la joven y solicitaron la intervención del agrupamiento especializado Andrómedas, encargado de brindar acompañamiento integral a víctimas y personas vulnerables.

La adolescente fue trasladada a las instalaciones de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, donde continuarán las diligencias necesarias para su reintegración familiar.

“De inmediato es resguardada, se solicita la presencia del agrupamiento Andrómedas, con solicitud, mando y conducción con el Ministerio Público, que indicó que la adolescente sea trasladada a sus instalaciones para investigaciones correspondientes”, señaló Venegas.

Autoridades descartan indicios de delito

Según el informe preliminar, la joven manifestó que salió de su hogar debido a conflictos familiares. Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no existen indicios de que haya sido víctima de algún delito durante el tiempo que permaneció ausente.

El municipio de Tlaquepaque mantiene acciones de vigilancia ante casos de desaparición de jóvenes y ha reforzado estrategias para prevenir el reclutamiento forzado mediante falsas ofertas de empleo.

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