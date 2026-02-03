Del futbol al tequila: tour por los bares imperdibles de Jalisco para vivir el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca y Guadalajara confirmada como una de las ciudades sede, la capital jalisciense se prepara para vivir el deporte como nunca. En la zona metropolitana, los bares de temática deportiva se han convertido en auténticos puntos de encuentro para los aficionados, ofreciendo desde transmisiones en vivo hasta una infraestructura diseñada para disfrutar de futbol, automovilismo y otras competencias en tiempo real.

A continuación, te presentamos una selección de los mejores bares deportivos en Jalisco, ideales para no perderse ningún detalle de las competencias nacionales e internacionales.

Mestizo GDL

Mestizo GDL es un sport bar enfocado en el concepto Food, Sports & Drinks, especializado en la transmisión de eventos deportivos. El establecimiento anuncia de manera explícita que cuenta con cobertura de todos los deportes, por lo que se perfila como una opción para seguir los partidos del Mundial de la FIFA 2026.

El lugar se encuentra ubicado en calle Ontawa 1581, colonia Providencia, en Guadalajara. Ante la alta demanda que generan los eventos de gran audiencia, el bar ofrece servicio de reservaciones vía WhatsApp, lo que facilita el acceso a los asistentes.

Su oferta incluye alimentos, botanas, cervezas y coctelería, en un ambiente diseñado para disfrutar del deporte en pantalla grande.

California Wings and Beer

California Wings and Beer combina la transmisión de eventos deportivos con una oferta centrada en alitas y cervezas artesanales. El lugar se distingue por sus cervezas de la casa y por contar con múltiples pantallas para seguir los encuentros en vivo.

La cadena tiene dos sucursales en Guadalajara: una en avenida Guadalupe 1130, local 3, Jardín de San Ignacio, y otra en avenida Manuel Acuña 3184, colonia Monraz. Es un punto de reunión habitual para grupos de amigos, especialmente durante partidos de futbol y otros eventos deportivos de relevancia.

Foto:FB California Wings and Beer

Alboa

Alboa combina entretenimiento y transmisión deportiva en un solo espacio. Su sports bar, con pantalla gigante, permite seguir partidos en vivo, mientras que su boliche ofrece una actividad complementaria para prolongar la diversión.

El menú incluye hamburguesas, pizzas y comida casual, acompañadas de cervezas y coctelería.

Ubicado en el Centro Comercial Landmark, Patria 188, locales P9 y P10, ofreciendo una experiencia que mezcla deporte, comida y entretenimiento para amigos y familias.

Boliche, futbol y amigos. Foto: FB Alboa

SkyGamers Sport Bar

SkyGamers Sport Bar se distingue por sus pantallas y proyecciones a gran escala, ideales para seguir finales y partidos de gran convocatoria.

Su menú incluye snacks, papas a la francesa, aros de cebolla, nachos, costillas, hamburguesas, pizzas y hot dogs, para acompañar la experiencia deportiva.

El bar se encuentra en avenida Vallarta 874, entre Camarena y calle Escorza, zona Centro de Guadalajara, y es una opción para quienes buscan espacios con proyección amplia y transmisión simultánea de eventos deportivos.

Foto: FB SkyGamers Sport Bar

La Vitola

La Vitola es un bar deportivo que se ha posicionado como un punto de encuentro para los amantes del deporte en Guadalajara. Su propuesta se centra en la transmisión de diversas disciplinas, incluyendo futbol, artes marciales mixtas, béisbol y automovilismo, lo que lo convierte en un espacio versátil para seguir desde torneos locales hasta competencias internacionales.

El lugar ofrece promociones especiales en cubetas de cerveza, así como rondas de shots y coctelería, ideales para disfrutar mientras se sigue la acción en sus pantallas. Su menú incluye snacks, tacos, pizzas y entradas, pensado para complementar la experiencia sin perder el enfoque deportivo.

Con un ambiente de bar tradicional, La Vitola combina la comodidad de un espacio clásico con la emoción de los eventos deportivos, consolidándose como una opción recurrente para grupos de amigos y aficionados que buscan vivir la pasión del deporte en vivo.

Rush Sport Bar

Rush Sport Bar se ha consolidado como un punto de referencia en Guadalajara para los aficionados al deporte, especialmente para los seguidores de la Fórmula 1, aunque su oferta abarca también futbol, NBA, NFL, béisbol, UFC y boxeo. Su propuesta está diseñada para quienes buscan seguir la acción en vivo con pantallas y proyecciones de gran formato que permiten disfrutar cada detalle de los partidos y competencias.

La oferta gastronómica de Rush Sport Bar combina snacks, pizzas y cocina americana, acompañada de una selección de cervezas, creando un ambiente ideal para disfrutar de los eventos deportivos junto a amigos o en reuniones de grupo.

El establecimiento se distingue por mantener una agenda constante de transmisiones en vivo, convirtiéndose en una opción confiable para no perderse ningún evento importante, desde finales de ligas nacionales hasta competencias internacionales de alto nivel. Su enfoque integral entre deporte, comida y bebidas garantiza una experiencia completa para quienes buscan diversión y emoción en un solo lugar.

Cocina estilo americano. Foto: FB: Rush Sport Bar

York Pub

Desde su llegada a Guadalajara inspirado en los tradicionales bares británicos, York Pub se ha consolidado como uno de los lugares favoritos para conversar, ver deportes, disfrutar de una pinta o pasar la noche con amigos en un ambiente relajado y con música principalmente en inglés, buena cerveza y snacks clásicos como alitas, fish & chips o pizzas.

La popularidad de la marca se ha traducido en varias ubicaciones en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara, cada una con su propio toque pero con la misma esencia de pub:

Sucursales en Guadalajara y alrededores

York Pub, Avenida Chapultepec, Colonia Americana

Ícono del concepto tradicional, esta sucursal en una de las avenidas más vibrantes de la ciudad es ideal para comenzar la noche, ver partidos o disfrutar una cerveza acompañada de buena conversación.

Avenida Chapultepec, Colonia Americana Ícono del concepto tradicional, esta sucursal en una de las avenidas más vibrantes de la ciudad es ideal para comenzar la noche, ver partidos o disfrutar una cerveza acompañada de buena conversación. York Pub Calle Justo Sierra, Ladrón de Guevara

Otra opción en la zona de Americana, con ambiente animado y buen flujo de comensales casi todas las noches.‬ • York Pub Tlaquepaque Centro de San Pedro Tlaquepaque

Una sucursal con un toque más local y relajado, perfecta si lo que buscas es una tarde o noche tranquila con cervezas y botanas antes o después de pasear por el centro artesanal de Tlaquepaque.

Calle Justo Sierra, Ladrón de Guevara Otra opción en la zona de Americana, con ambiente animado y buen flujo de comensales casi todas las noches.‬ Centro de San Pedro Tlaquepaque Una sucursal con un toque más local y relajado, perfecta si lo que buscas es una tarde o noche tranquila con cervezas y botanas antes o después de pasear por el centro artesanal de Tlaquepaque. York Pub – La Perla Jardines Plaza del Sol

Ubicado en una zona comercial al sur de la ciudad, este pub combina la propuesta clásica con una ubicación conveniente para planes casuales tras compras o reunión con amigos.

Jardines Plaza del Sol Ubicado en una zona comercial al sur de la ciudad, este pub combina la propuesta clásica con una ubicación conveniente para planes casuales tras compras o reunión con amigos. York Pub Zapopan Centro

Una de las sucursales más recientes en el área metropolitana, ideal si te encuentras por la parte norte y quieres disfrutar de la experiencia pub sin ir al centro de Guadalajara.

Cada sucursal mantiene la carta característica con variedad de cervezas artesanales, importadas y de barril, así como una selección de tragos y platillos para acompañar. El ambiente, inspirado en los pubs ingleses, ofrece desde terrazas y áreas interiores hasta televisores para eventos deportivos y música que acompaña las charlas y risas.

Preparativos para el mundial 2026. Foto: Fb: York Pub

