Embajada Británica celebra el histórico México vs Inglaterra en el Mundial y emite recomendaciones

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Embajada Británica en México celebra el encuentro en el Mundial. Foto: Getty

La Embajada Británica en México expresó su entusiasmo por el partido México vs Inglaterra, que se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Además, informó que durante el torneo su prioridad será brindar apoyo consular a los aficionados británicos que visitan el país.

El encuentro marcará la segunda ocasión en que ambas selecciones se enfrentan en una Copa del Mundo. La primera fue en el Mundial de 1966, disputado en el estadio de Wembley, en Londres.

Comunicado de prensa: Nos emociona profundamente el encuentro entre Inglaterra y México este domingo. ⚽️



Viviremos un encuentro que hemos estado esperando desde que inició la Copa del Mundo. Lo creíamos posible, pero hoy es una realidad: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y 🇲🇽 jugarán un partido histórico. pic.twitter.com/nPZ65HYkzY — UK in Mexico🇬🇧🇲🇽 (@UKinMexico) July 4, 2026

Embajada Británica destaca el partido entre México e Inglaterra

En un comunicado, la representación diplomática señaló que este encuentro trasciende el ámbito deportivo y representa un momento para fortalecer los vínculos históricos entre ambos países. Por su parte, la embajadora británica en México, Susannah Goshko, afirmó:

El partido entre Inglaterra y México es mucho más que un encuentro deportivo. Es una celebración de la amistad que une a nuestros países y de una historia compartida que inició con la llegada de los mineros británicos a Hidalgo a finales del siglo XIX.

Asimismo, la diplomática destacó que esa relación también se refleja en ámbitos como la cultura, el arte, los intercambios educativos, la cooperación frente al cambio climático y el comercio.

Apoyo a aficionados británicos durante el Mundial 2026

La Embajada Británica recordó que cada año más de 500 mil visitantes del Reino Unido viajan a México y aseguró que la mayoría de esos viajes transcurren sin incidentes.

Con motivo del México vs Inglaterra, informó que ha difundido información consular, consejos de viaje y recomendaciones de seguridad para quienes asistirán al partido.

Entre las principales sugerencias están:

Respetar las leyes y costumbres mexicanas.

Mantenerse atentos al entorno en zonas concurridas.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Confían en una fiesta del futbol

La embajadora también expresó su confianza en que el encuentro sea una celebración dentro y fuera de la cancha.

Casi dos siglos después de que iniciamos relaciones diplomáticas, seguimos compartiendo valores a través del deporte como la unidad, el respeto y la convivencia. Estoy segura de que aficionados de ambos países disfrutarán de esta gran fiesta del futbol.

Por último, la Embajada Británica en México reiteró que continuará brindando asistencia consular a los ciudadanos británicos durante el torneo para que vivan una experiencia segura en el país.

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