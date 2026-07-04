México vs Inglaterra podría retrasarse por tormentas; así estará el clima sábado y domingo

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México vs Inglaterra se jugaría con lluvia y podría retrasarse. Foto: Cuartoscuro

A través de sus redes sociales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), junto al Servicio Metereológico Nacional (SMN), presentó el pronóstico del clima para las próximas 48 horas en la zona en la que se ubica el Estadio Ciudad de México, inmueble en el que se jugará el partido entre la Selección de México y la Selección de Inglaterra, correspondiente a los 8vos de final del Mundial 2026.

De acuerdo con lo mencionado, para este sábado 4 de julio y domingo 5 de julio se esperan precipitaciones y tormentas a lo largo de la tarde y noche, por lo que el partido corre riesgo de retraso.

En el gráfico te informamos las condiciones del tiempo que se prevén para sábado y domingo en la zona del #EstadioCiudadDeMéxico. Si asistes al encuentro 🇲🇽 vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️ toma tus precauciones pic.twitter.com/xlCCWPB07W — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 4, 2026

Ligero calor, lluvias y tormentas

Para ambos días, de acuerdo con las autoridades, las condiciones del clima propiciarán lluvias en la alcaldía Tlalpan, misma en la que se ubica el Estadio Ciudad de México.

Por la mañana:

Sábado : 13 a 15 °C, con rachas de viento que irán de 10 hasta 20 km/h y con cielo medio nublado

: 13 a 15 °C, con rachas de viento que irán de 10 hasta 20 km/h y con cielo medio nublado Domingo: 13 a 15 °C, con rachas de viento que irán de 10 hasta 20 km/h y con cielo medio nublado

En la tarde:

Sábado : 24 a 26 °C, rachas de viento de 25 a 40 km/h y 60% de probabilidad de tormentas

: 24 a 26 °C, rachas de viento de 25 a 40 km/h y 60% de probabilidad de tormentas Domingo: 24 a 26 °C, rachas de viento de 25 a 40 km/h y 80% de probabilidad de tormentas

Por la noche:

Sábado : 16 a 18 °C, rachas de viento de 15 a 20 km/h y 40% de probabilidad de chubascos

: 16 a 18 °C, rachas de viento de 15 a 20 km/h y 40% de probabilidad de chubascos Domingo: 15 a 17 °C, rachas de viento de 20 a 35 km/h y 60% de probabilidad de chubascos

De esta forma, como se puede observar, se prevé que el domingo las condiciones del clima sean menos favorables, con una mayor probabilidad de tormentas y chubascos, así como ráfagas de viento de mayor intensidad.

México vs Inglaterra podría retrasarse

El partido de los 8vos de final del Mundial 2026 entre la Selección de México y la Selección de Inglaterra está pactado para comenzar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, tal como sucedió en el encuentro ante Ecuador, el inicio del compromiso podría verse retrasado en caso de tormenta eléctrica.

Por ello, las autoridades recomendaron a los asistentes al Estadio Ciudad de México, así como a los distintos puntos de la ciudad en los que se podrá presenciar el partido, tomar sus precauciones.

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