Médicos militares mexicanos salvan a soldado venezolano en cirugía de urgencia

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Médicos militares mexicanos responden a emergencia en Venezuela

Dos médicos militares del Ejército Mexicano realizaron una cirugía de urgencia que permitió salvar la vida de un soldado venezolano durante la misión de Ayuda Humanitaria que México mantiene en Venezuela. La intervención ocurrió el 2 de julio de 2026 en el hospital de campaña del agrupamiento “Yumare”, tras diagnosticar al paciente con apendicitis aguda.

La atención fue brindada por personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que activó los protocolos médicos para atender la emergencia. La operación evitó complicaciones que pudieran poner en riesgo la vida del integrante del Ejército de Venezuela.

Médicos militares mexicanos responden a emergencia en Venezuela

El soldado Winstong Huerta Guevara acudió con personal de sanidad del Ejército Mexicano tras presentar un dolor agudo en el abdomen. El Capitán Médico Cirujano Rigoberto Aguilar Sánchez diagnosticó un cuadro de apendicitis aguda.

Después de la valoración médica, el Teniente Coronel Médico Cirujano Eleuterio Jiménez García determinó que era necesario realizar una cirugía inmediata para evitar complicaciones mayores. El procedimiento se llevó a cabo con éxito en el hospital de campaña del agrupamiento “Yumare”, donde el personal mexicano brinda atención durante la misión humanitaria.

Hospital de campaña ha realizado más de mil 500 consultas

La Defensa destacó que este caso refleja la capacidad de respuesta del personal de sanidad militar que integra el Hospital Quirúrgico de Campaña del agrupamiento “Yumare”.

Además de atender emergencias quirúrgicas, el hospital ha otorgado aproximadamente 1,528 consultas médicas durante la misión en Venezuela. La institución señaló que cuenta con personal especializado, infraestructura y capacidad para responder de manera inmediata, incluso en condiciones de campaña.

México reafirma su compromiso con la ayuda humanitaria

La Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que este tipo de acciones refrenda el compromiso de México con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria, mediante la prestación de atención médica especializada.

La dependencia también destacó la labor de médicos, enfermeros y especialistas militares mexicanos que participan en la misión, al brindar atención a quienes la requieren y fortalecer la colaboración entre ambos países.

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