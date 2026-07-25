Familiares protestan en Guadalajara por desaparición de adolescentes

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Familias protestan por desaparición de adolescentes en Jalisco. Foto: Uno TV

Las desapariciones de adolescentes en Jalisco mantienen en alerta a familiares y colectivos de búsqueda, quienes denuncian un aumento de casos en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Tan solo en una semana, al menos nueve menores de entre 14 y 17 años fueron reportados como desaparecidos, de acuerdo con los manifestantes.

Las madres de los jóvenes aseguran que varios casos podrían estar relacionados con el reclutamiento forzado por el crimen organizado mediante falsas ofertas de trabajo. Además, acusan falta de avances en las investigaciones y exigen una respuesta inmediata de las autoridades para localizar a sus hijos.

Protesta por adolescentes desaparecidos en Jalisco exige respuestas

Familiares y colectivos de búsqueda se manifestaron este viernes frente a Casa Jalisco, en Guadalajara, para exigir avances en la localización de los adolescentes desaparecidos. Durante varias horas bloquearon la circulación sobre la avenida Manuel Acuña, con dirección a la zona de Terranova, además de realizar una marcha y colocar fichas de búsqueda en distintos puntos.

Las madres compartieron cómo ocurrieron las desapariciones. Alondra Limón relató que su hijo de 15 años salió el 5 de julio a comprar unas papas y ya no regresó. Por su parte, María López explicó que su hijo desapareció cuando caminó unos metros hacia una tienda mientras ella pagaba en una carnicería.

Familiares denuncian falta de avances en las investigaciones

Ante la falta de respuestas oficiales, los familiares afirmaron que han reunido información por cuenta propia para tratar de ubicar a los menores. Maricela Gallardo señaló que la última ubicación que tienen de su hijo apunta al municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, por lo que anunció que también buscará presionar a las autoridades de esa entidad.

Otra de las madres aseguró que la última ubicación del teléfono de su hijo coincidía con el domicilio de una persona entrevistada por las autoridades. Sin embargo, cuestionó la versión ofrecida por ese testigo al considerar que no coincide con los datos que ha recabado la familia.

Madres de adolescentes desaparecidos anuncian más movilizaciones

Esmeralda Sánchez pidió a las autoridades dar resultados y cumplir con su trabajo para localizar a los menores. Las madres aseguraron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener respuestas sobre el paradero de sus hijos.

Por último, los manifestantes sostuvieron que el presunto reclutamiento forzado por parte de células criminales se ha vuelto cada vez más visible en la entidad y exigieron que los casos sean investigados con rapidez.

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