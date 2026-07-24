Detienen en Zapopan a hombre acusado de producir pornografía infantil de su propia hija

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En Jalisco acusan a sujeto del delito de trata de personas. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó este viernes, la detención de Alberto Alejandro “N”, en Zapopan. El sujeto está acusado del delito de trata de personas en su modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil en agravio de su propia hija.

¿Qué se sabe del caso Jalisco?

La indagatoria comenzó formalmente a raíz de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados detectara el material ilícito circulando en la red.

Trabajos de inteligencia permitieron ubicar el domicilio exacto donde, presuntamente, se cometían los abusos. Las fuerzas de seguridad desplegaron un dispositivo que llevó a la captura del acusado, en la colonia Los Tréboles.

Aseguran teléfono celular y diversos elementos de prueba

Durante el cateo realizado al inmueble, los agentes aseguraron diversos elementos de prueba, entre los que destaca el teléfono celular del imputado, el cual, según las autoridades, contenía archivos digitales que analizó el personal especializado.

Las autoridades detallaron que, Alberto Alejandro “N” aprovechaba su rol como progenitor de una niña para agredirla y videograbarla. Una vez que las imágenes fueron analizadas, se logró acreditar el sitio donde ocurrieron los actos.

Tras su arresto, el detenido fue puesto a disposición del juez de control que lo requería. La audiencia en la que se definirá su vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo jueves.

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