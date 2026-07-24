Madres buscadoras hallan nuevo crematorio clandestino en Jalisco; Ceci Flores acusa falta de apoyo

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Madres buscadoras encuentran crematorio clandestino en Jalisco. Foto: Cuartoscuro

La activista Ceci Flores dio a conocer que Madres Buscadoras de Jalisco encontraron un nuevo crematorio clandestino con varios restos humanos calcinados en el estado. Por esta razón, denunció que las familias de personas desaparecidas y los colectivos de búsqueda son quienes hacen estos descubrimientos y no las autoridades.

Madres Buscadoras de Jalisco descubren nuevo crematorio clandestino: Ceci Flores

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la activista Ceci Flores informó que fueron las Madres Buscadoras de Jalisco quienes localizaron un nuevo crematorio clandestino.

Al respecto, agregó que, como en ocasiones anteriores, fueron las familias de las personas desaparecidas quienes llevaron a cabo las labores de búsqueda, cuando es una tarea que le corresponde a las autoridades de los tres niveles de Gobierno.

“Las Madres Buscadoras de Jalisco estamos desesperadas. No estamos pidiendo privilegios; estamos exigiendo el cumplimiento de una obligación legal y humana”, indicó Ceci Flores.

Autoridades les negaron el acompañamiento

Según la activista, el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco presentó un oficio para solicitar el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda durante sus labores en el sitio; sin embargo, aseguró que la respuesta fue negativa y nunca les brindaron apoyo.

“Ya hicimos el trabajo de localizar el sitio. Lo único que solicitamos es acompañamiento y traslado para poder llegar al lugar y continuar con la recuperación de los restos. No contamos con vehículos, no contamos con recursos económicos y, una vez más, tampoco contamos con el respaldo del Gobierno“, denunció.

Además, cuestionó quién asumirá la responsabilidad de rescatar los restos localizados y lamentó que las familias de las personas desaparecidas continúen realizando solas las búsquedas.

Exige que las autoridades se hagan responsables

Por último, Ceci Flores exigió a las autoridades que, en lugar de obstaculizar las búsquedas de los familiares y colectivos, asuman la responsabilidad que les corresponde.

“Las víctimas no pueden seguir enfrentando solas esta crisis humanitaria. Buscar no debería ser una condena para las familias. Buscar es un derecho. Acompañar es una obligación del Estado”, dijo.

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